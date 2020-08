舊金山髮廊美甲店9月1日可戶外營業

【KTSF 陳嘉琪報道】

雖然舊金山仍然在州府的監察名單上,但市長布里德周五宣布,髮廊、美甲店及健身房從9月1日起,可以在戶外重新營業。

隨著舊金山的疫情逐漸穩定下來,市長布里德宣布9月1日起,即是下星期二,髮廊、美甲店及健身房可以在戶外重新營業,所有人都必須要戴口罩,不過美容及紋身店等仍然要繼續關閉。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「為了避免傳染,戶外活動是最安全的,因此這些特定的戶外服務及活動可以進行,這樣傳染病菌的機會比較低。」

根據舊金山紀事報報道,髮廊戶外營業只限剪髮,洗髮及染髮仍然禁止,有理髮店老闆表示,未知道下星期二會否重開。

理髮店老闆說:「最好在室內開,3月15日開始沒做生意,沒有做至現在,要交租,什麼都要交費用,又電又水,唉,負擔太重。」

舊金山居民潘先生說:「我會剪,但要注意安全,最重要是注意安全,搞好衛生,街道要清理乾淨,我就無任歡迎,(你不怕別人看著你剪髮?)不怕,這是正常的,個人衛生搞乾淨。」

舊金山周五新增66宗確診,累計9,215宗,死亡人數增一人至83人,衛生局表示,重啟經濟的五大指標上,住院人數、檢測、個人保護裝備的儲備及追蹤確診個案,全部維持在穩定至良好的水平,唯一仍停留在危險狀態的是每天的確診個案,平均達75宗,確診個案低於50宗,才算是比較穩定,因此舊金山至今仍未脫離州府的監察名單。

布里德亦提醒市民讓商業重開,不等於市民就能鬆懈。

布里德說:「隨著越來越多商店重開,病菌傳播的可能性亦會增加,我們最不想見到的是,就像我剛剛說過的,走回頭路。」

布里德亦指出,不論疫情有多嚴重,兒童的學習及成長一直在進行中,而且對他們的未來尤其重要,在家中遙距上學,兒童是否有足夠資源學習,家長又有沒有時間提供協助,這些都是她關注的問題,因此當舊金山一脫離州府監察名單,市府的首要任務就是研究如何讓兒童重回學校上學。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。