舊金山髮廊美甲店9月1日可戶外營業

【KTSF 陳嘉琪報道】

雖然舊金山仍然在州府的監察名單上，但市長布里德周五宣布，髮廊、美甲店及健身房從9月1日起，可以在戶外重新營業。

隨著舊金山的疫情逐漸穩定下來，市長布里德宣布9月1日起，即是下星期二，髮廊、美甲店及健身房可以在戶外重新營業，所有人都必須要戴口罩，不過美容及紋身店等仍然要繼續關閉。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「為了避免傳染，戶外活動是最安全的，因此這些特定的戶外服務及活動可以進行，這樣傳染病菌的機會比較低。」

根據舊金山紀事報報道，髮廊戶外營業只限剪髮，洗髮及染髮仍然禁止，有理髮店老闆表示，未知道下星期二會否重開。

理髮店老闆說：「最好在室內開，3月15日開始沒做生意，沒有做至現在，要交租，什麼都要交費用，又電又水，唉，負擔太重。」

舊金山居民潘先生說：「我會剪，但要注意安全，最重要是注意安全，搞好衛生，街道要清理乾淨，我就無任歡迎，（你不怕別人看著你剪髮？）不怕，這是正常的，個人衛生搞乾淨。」

舊金山周五新增66宗確診，累計9,215宗，死亡人數增一人至83人，衛生局表示，重啟經濟的五大指標上，住院人數、檢測、個人保護裝備的儲備及追蹤確診個案，全部維持在穩定至良好的水平，唯一仍停留在危險狀態的是每天的確診個案，平均達75宗，確診個案低於50宗，才算是比較穩定，因此舊金山至今仍未脫離州府的監察名單。

布里德亦提醒市民讓商業重開，不等於市民就能鬆懈。

布里德說：「隨著越來越多商店重開，病菌傳播的可能性亦會增加，我們最不想見到的是，就像我剛剛說過的，走回頭路。」

布里德亦指出，不論疫情有多嚴重，兒童的學習及成長一直在進行中，而且對他們的未來尤其重要，在家中遙距上學，兒童是否有足夠資源學習，家長又有沒有時間提供協助，這些都是她關注的問題，因此當舊金山一脫離州府監察名單，市府的首要任務就是研究如何讓兒童重回學校上學。

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