靠近聖荷西市中心的高速公路橋下最近老鼠為患,引起附近居民擔憂。

老鼠出沒的地方是280公路South Almaden Blvd下方,屬於Caltrans產業,這個地方不但成為傾倒廢棄物的地方,也有流浪漢在這裡搭帳篷,成了老鼠理想的繁殖地。

附近的商家必須請害蟲防治公司設陷阱,將老鼠拒之門外,這些老鼠已經大膽到光天化日之下出沒。

根據五號電視台,Caltrans將這塊地租給一家私人建築公司,在那裡放置車輛並傾倒垃圾,相當諷刺的是,該物業上有一個標語,上面寫著「禁止傾倒」。

