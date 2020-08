特朗普正式接受共和黨提名競選連任（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

共和黨全國代表大會周四進入最後一天,晚上特朗普總統與第一夫人梅蘭妮亞,在白宮南面的花園正式接受共和黨提名他代表共和黨,在11月大選中競選連任,現場有許多來賓,他聲稱他當選連任,美國將會迎來最美好。

特朗普說:「對所有美國人,我今晚懷著充滿感恩和無限樂觀的心,我深切接受提名競選美國總統。」

特朗普的演說歷時超過一個小時,他一開始便提到颶風Laura,他表示想到災民所經歷的情況,隨後他列出他的政府在過去近4年的成就。

在疫情方面,特朗普至少兩次用中國病毒來形容新冠病毒,他稱他的政府在很早的時候,就對中國和歐洲實行來美的旅遊禁令,而現在的病毒檢測,也比所有西方國家來得多,死亡病例自4月來下降,薪資保障計畫也救了5千萬份工作。

特朗普批評拜登打算關閉國家,說要是國家再度關閉的話,會有更多的美國人染上毒癮、自殺、有心臟病,關閉將會摧毀經濟和更多人失業。

特朗普也多次抨擊中國,指中國有能力控制病毒,但卻允許新冠病毒傳染到世界各地,他在貿易方面也會跟中國對抗。

特朗普也說,這次大選,將是美國歷來最重要的大選,列出和拜登的不同點,他指拜登會增稅4萬億,會整垮經濟和股市,而他卻會進一步為工作人士減稅。

特朗普也批評民主黨人領導的城市治安不安全,他將會禁庇護城市,也提到加州最近出現的斷電情況。

而要是獲得多4年的任期,特朗普稱將會製造1千萬個就業機會,聘請更多的警員,加強邊境管制,減低處方藥價格,在5G技術戰中勝出,讓第一位女性登上月球,和送太空人上火星等。

特朗普號召美國人民一起,對美國價值,對美國歷史傳承的光榮,對新的團結精神重新燃起信念,他也批判民主黨落伍的左派觀念,看不到美國是地球上最自由、最獨特的國度,而只認為必須針對美國的原罪而懲罰美國,這種論調讓人感到厭倦。

特朗普強調,在美國,人民不需要靠政府去復原靈魂,也不必靠政客去獲得救贖,美國人只信靠上帝,而拜登才不是美國靈魂的拯救主。

但是第4天的共和黨全國代表大會舉行地點也受到爭議,因為聯邦公共設施在Hatch Act的聯邦政治道德法規下,不應該被拿來做政黨活動,但是特朗普對這批評不加理會,而在這兩天活動現場的出席人士,沒有保持社交距離,只有稀少的人有戴口罩,也受到衛生官員的批評。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。