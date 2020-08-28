特朗普正式接受共和黨提名競選連任（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

共和黨全國代表大會周四進入最後一天，晚上特朗普總統與第一夫人梅蘭妮亞，在白宮南面的花園正式接受共和黨提名他代表共和黨，在11月大選中競選連任，現場有許多來賓，他聲稱他當選連任，美國將會迎來最美好。

特朗普說：「對所有美國人，我今晚懷著充滿感恩和無限樂觀的心，我深切接受提名競選美國總統。」

特朗普的演說歷時超過一個小時，他一開始便提到颶風Laura，他表示想到災民所經歷的情況，隨後他列出他的政府在過去近4年的成就。

在疫情方面，特朗普至少兩次用中國病毒來形容新冠病毒，他稱他的政府在很早的時候，就對中國和歐洲實行來美的旅遊禁令，而現在的病毒檢測，也比所有西方國家來得多，死亡病例自4月來下降，薪資保障計畫也救了5千萬份工作。

特朗普批評拜登打算關閉國家，說要是國家再度關閉的話，會有更多的美國人染上毒癮、自殺、有心臟病，關閉將會摧毀經濟和更多人失業。

特朗普也多次抨擊中國，指中國有能力控制病毒，但卻允許新冠病毒傳染到世界各地，他在貿易方面也會跟中國對抗。

特朗普也說，這次大選，將是美國歷來最重要的大選，列出和拜登的不同點，他指拜登會增稅4萬億，會整垮經濟和股市，而他卻會進一步為工作人士減稅。

特朗普也批評民主黨人領導的城市治安不安全，他將會禁庇護城市，也提到加州最近出現的斷電情況。

而要是獲得多4年的任期，特朗普稱將會製造1千萬個就業機會，聘請更多的警員，加強邊境管制，減低處方藥價格，在5G技術戰中勝出，讓第一位女性登上月球，和送太空人上火星等。

特朗普號召美國人民一起，對美國價值，對美國歷史傳承的光榮，對新的團結精神重新燃起信念，他也批判民主黨落伍的左派觀念，看不到美國是地球上最自由、最獨特的國度，而只認為必須針對美國的原罪而懲罰美國，這種論調讓人感到厭倦。

特朗普強調，在美國，人民不需要靠政府去復原靈魂，也不必靠政客去獲得救贖，美國人只信靠上帝，而拜登才不是美國靈魂的拯救主。

但是第4天的共和黨全國代表大會舉行地點也受到爭議，因為聯邦公共設施在Hatch Act的聯邦政治道德法規下，不應該被拿來做政黨活動，但是特朗普對這批評不加理會，而在這兩天活動現場的出席人士，沒有保持社交距離，只有稀少的人有戴口罩，也受到衛生官員的批評。

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