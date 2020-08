奧克蘭抗議警暴示威 商舖櫥窗被打碎（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)周三晚有示威活動,就威斯康辛州非洲裔男子Jacob Blake被警員槍擊案表達不滿。

奧克蘭市中心多間商舖的玻璃門窗被打碎,周四清晨由店員清理,有非洲裔超市職員表示感到好困擾,一來作為打工仔要收拾碎片,但作為非裔,對Jacob Blake背部被人連開多槍一事感到非常不忿。

周四晚的示威在8點幾進行,多人聚集在市府大樓外的Frank Ogawa廣場,對Jacob Blake被警員槍擊感到不滿,奧克蘭警局表示,最高峰有600至700幾人集會,其中有人破壞商店。

警方都拍攝到Fallon街的法院大樓玻璃門被打碎,裡面被人縱火,另外又拍攝到有人在馬路中間焚燒雜物。

600-700 people took part in violent & destructive protests Wed. night. numerous fires set, dozens of windows broken, multiple businesses vandalized. Protesters threw objects at officers, thankfully no officers were injured. Several people arrested. pic.twitter.com/5tBIQ1FsQO — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) August 27, 2020

市中心有一名咖啡店老闆表示,雖然店門窗被打碎,但是理解示威者的憤怒,支持抗議種族不公義。

奧克蘭市中心附近周四下午多間建築物都門外都見到有人塗鴉,有商店和政府建築物,包括法院大樓都圍上木板。

有花店職員周四照常營業,不過表示會留意示威幾時開始,提早關舖。

花店老闆Jennifer說:「很多小商業受影響,因為要遷就示威活動,改變營業時間,有些人可能會來搞破壞,我認為Broadway街一些塗鴉其實看起來不錯,反映到社區多元性和團結*

警方又表示,周三晚有人向警員投擲物品,無警員受傷,另外拘捕了幾個人。

