南灣Palo Alto警方拘捕了一名70多歲的私人數學補習老師,他涉嫌幾年前非禮多名到他家裡補習的女學生。

疑犯是74歲Palo Alto居民Mark Allan Hodes,警方表示兩個月前,有兩名20多歲的女人到警局報案,表示幾年前她們十幾歲到疑犯家裡補習時,曾被疑犯非禮。

警方調查之後,發現同期有至少7名女子也曾經被非禮,最年輕的受害人當年14歲。

警方前天在Manuela Avenue 4100路段疑犯的家裡拘捕了他,而他的家也是案發地點。

警方相信案件涉及更多受害人呼籲事主聯繫警方,知情人士可發短訊或留言,電話:(650) 383 8984。

