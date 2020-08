颶風Laura減弱為熱帶低氣壓 路州德州造成廣泛破壞

【KTSF 江良慧報導】

前兩天吹襲德州和路易斯安那州的颶風Laura,已經減弱成為熱帶低氣壓,繼續南移向大西洋,不過Laura在兩個州造成重大破壞,有至少13人在風暴中死亡,星期五仍然有約70萬人未有電力供應。

路易斯安那州Lake Charles一帶的民居和商業都被毀,當地多間污水處理廠嚴重損毀,鎮內大部分人都斷水斷電,與他們相同命運的大有人在,路易斯安那、德薩斯和阿肯色州都有數以十萬計人停電。

Laura在星期四清晨以四級颶風的威力登陸路易斯安那州,現在居民都忙於清理工作。

Laura的強勁風力,把屋頂吹走和吹翻汽車,不少建築物都被吹至只剩下支架。

而雖然沿岸地區最終沒有出現早前預測的無法生存的風暴潮,但留下來的居民都說受到教訓,而雖然風暴已經過去,但清理和重建就才剛開始。

