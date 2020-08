被控7.21參與暴動 林卓廷跟一眾被告准保釋

【有線新聞】

去年7.21元朗襲擊事件及7月6日「光復屯門公園」遊行,警方一共落案起訴10人,其中立法會議員林卓廷分別被控參與暴動及意圖妨礙司法公正,立法會議員許智峯則被控不誠實取用電腦及刑事毀壞等3項控罪,全部人獲准保釋。

林卓廷及許智峯聆訊後獲准保釋,新界東立法會議員(民主黨)林卓廷說:「他們不拘捕7.21兇徒,不拘捕那些公然煽動兇徒打人的知名人士,反而走來拘捕我及身邊一班朋友,對我們作出非常無理的政治檢控。」

林卓廷被控的一項暴動罪指,他與另外6名男子去年7月21日在元朗港鐵站大堂及其他身份不詳的人參與暴動,其餘6名被告,包括35歲報稱從事客戶服務的庾家豪、31歲社工葉鑫昇、26歲廚師鄺浩林、48歲電工尹仲明、26歲報稱無業的楊朗及37歲男子陳永晞。控罪書指陳永晞不願透露職業。全部被告暫時毋須答辯。

據了解,警方指控7人涉嫌干犯暴動罪的時間是當晚10時45分至11時02分,林卓廷到場時,站內付費區有大約100人,大部分身穿黑衣,付費區外就有另一群大部分穿白衣的人,為數不少於50人。警方形容雙方對罵後再升級成暴力衝突,白衣人威脅要用木棍、藤條等襲擊黑衣人,黑衣人則挑釁對方入付費區打鬥,亦有扔東西及用消防喉襲擊白衣人。

警方指控林卓廷在暴動期間與黑衣人聚集在付費區,當白衣人退後與黑衣人保持距離,林卓廷仍呼籲黑衣人「大家千祈不要退、一退他們就衝入來了」,「站回前面、頂住他」。直到11時02分,警方形容由於有連番挑釁,有白衣人衝入付費區,林卓廷與黑衣人撤退到樓上月台,警方指白衣人起初無跟隨,直至有一個垃圾桶由月台拋向地面的白衣人,白衣人才衝上月台施襲。其餘被告分別被指向白衣人用消防喉射水、扔雨傘、叫囂等。

控方申請押後案件6星期,讓警方進一步調查,等候律政司意見,控方又指本案牽涉最少20名在逃人士,7名被告都有申請保釋,控方反對,最終獲主任裁判官羅德泉批准。各被告須交出現金及人事擔保,期間不得離開香港及要每星期到警署報到等。案件押後至10月12日再提堂。

新界北總區重案組晚上再就7.21元朗襲擊事件拘捕一名43歲男子,涉及參與暴動和串謀有意圖傷人罪。消息指他是其中一名「白衣人」,現時正在警署扣查。

去年7月6日林卓廷、許智峯、39歲鍾凱妍和廚師曾焌熙被指在「光復屯門公園」遊行後,在屯門警署外要求一名男子刪除他電話內有示威者容貌的相片,4人分別被控意圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦、刑事毀壞和非法集結。他們暫時無須答辯、獲准保釋,案件押後至11月6日再提堂。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。