聯儲局主席包維爾周四透過視像方式,向懷俄明州Jackson Hole舉行的貨幣政策年會表示,聯儲局將會採取新的貨幣策略,就是容許通脹溫和升上2%目標以上,這個政策將會每5年檢討一次。

包維爾強調,過去8年持續的低通脹,已經對經濟構成新的風險,他警告說,在低通脹效應下,當局比較難以用減息來穩定經濟。

聯儲局自2012年將通脹目標定在2%之後,平均通脹率只有大約1.6%,只是在2018年短暫觸及2%。

包維爾又說,如果有過份通脹壓力浮現,局方將會採取行動去維持價格穩定,並要保持最高就業水平。

聯儲局將於下月中召開議息會議。

