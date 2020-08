【KTSF】

聯邦食品與藥物管理局(FDA)針對一些公司將消毒搓手液用瓶子和袋裝包裝警告消費人士,誤用會傷害身體甚至死亡。

FDA透露,毒物控制中心發現,今年比去年同時期,有多79%因為含酒精搓手液而中毒的事件。

FDA表示,新冠疫情導致消毒搓手液需求上升,製造商現在也用一些如啤酒罐、兒童食物袋、水瓶、果汁瓶,甚至伏特加酒瓶。

當局警告,搓手液進入人體可以導致中毒,而對幼童更可能致命。

而因為一些搓手液更加有巧克力和水果味道,令到FDA更加關注。

毒物控制專家提醒家長,要把搓手液的瓶子放在幼童拿不到的地方,另外,FDA也在他們的網站中列出不應該使用的搓手液牌子。

