美國防部長斥中國試圖破壞和顛覆世界秩序

【KTSF 黃侯彬報導】

美國國防部長Mark Esper繼日前在華爾街日報發表文章，表明美國已準備好應對中國後，周四再發言針對中國，他指出美國是太平洋國家，有責任領導太平洋地區，不會對那些認為自己的政治體制更好的國家讓步一寸。

Esper周四到夏威夷出席當地一個亞太安全研究中心時發言，他指出中國試圖破壞和顛覆以規範為基礎的世界秩序，以推進中國自身的利益，而往往損害了別人的利益，美國認出了危險，目前正在拉攏全球盟友對抗中國。

他也指出，列強爭霸是當前全球正面對的最前沿的危險，因此美國針對這一點，2018年建立了美國國家戰略，當中就聚焦於中國，政府也成立了對華戰略管理處，執行國防部的政策以威懾中國，當中包括致力培養未來的軍事領袖，應對明天的挑戰。

他指出，現在統治中國的是中共，而不是中國人民，北京的領導人一再言而無信，讓中國繼續從國際制度與自由市場獲利，卻不遵守國際法，不遵守國際規章制度。

他也批評中共沒有履行對香港自治，以及對南海非軍事化的承諾，認為中共的自私自利，令中國在亞太地區處於孤立，也讓志同道合的自由世界體會到中共有系統的違法行為，靠債務支撐的經濟恐嚇，及其他惡意活動，令所有受惠於自由與開放秩序的國家，不論大小都遭殃。

Esper又提及，為推進中共的方針，中國人民解放軍繼續推行激進現代化計畫，務求在21世紀中葉實現世界一流軍隊，此舉無疑會加強解放軍在南海、東海以及和中共認定對其利益攸關重大任何地方作出挑釁行為。

他也指出，解放軍不是效忠中國人民，而是效忠共產黨，企圖在全球破壞規章制度，美國國防部的應對就是做好軍事準備，致力將軍力現代化，在必要時全方位在海陸空、太空以及網絡空間作戰並取勝，加強與盟國的關係，並擴展與志同道合夥伴的網絡。

但Esper說，雖然美國的目的是嚇阻中國，但美國希望繼續與中國合作，讓中國回到更符合基於國際規範的全球秩序軌道上。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。