美國防部長斥中國試圖破壞和顛覆世界秩序

【KTSF 黃侯彬報導】

美國國防部長Mark Esper繼日前在華爾街日報發表文章,表明美國已準備好應對中國後,周四再發言針對中國,他指出美國是太平洋國家,有責任領導太平洋地區,不會對那些認為自己的政治體制更好的國家讓步一寸。

Esper周四到夏威夷出席當地一個亞太安全研究中心時發言,他指出中國試圖破壞和顛覆以規範為基礎的世界秩序,以推進中國自身的利益,而往往損害了別人的利益,美國認出了危險,目前正在拉攏全球盟友對抗中國。

他也指出,列強爭霸是當前全球正面對的最前沿的危險,因此美國針對這一點,2018年建立了美國國家戰略,當中就聚焦於中國,政府也成立了對華戰略管理處,執行國防部的政策以威懾中國,當中包括致力培養未來的軍事領袖,應對明天的挑戰。

他指出,現在統治中國的是中共,而不是中國人民,北京的領導人一再言而無信,讓中國繼續從國際制度與自由市場獲利,卻不遵守國際法,不遵守國際規章制度。

他也批評中共沒有履行對香港自治,以及對南海非軍事化的承諾,認為中共的自私自利,令中國在亞太地區處於孤立,也讓志同道合的自由世界體會到中共有系統的違法行為,靠債務支撐的經濟恐嚇,及其他惡意活動,令所有受惠於自由與開放秩序的國家,不論大小都遭殃。

Esper又提及,為推進中共的方針,中國人民解放軍繼續推行激進現代化計畫,務求在21世紀中葉實現世界一流軍隊,此舉無疑會加強解放軍在南海、東海以及和中共認定對其利益攸關重大任何地方作出挑釁行為。

他也指出,解放軍不是效忠中國人民,而是效忠共產黨,企圖在全球破壞規章制度,美國國防部的應對就是做好軍事準備,致力將軍力現代化,在必要時全方位在海陸空、太空以及網絡空間作戰並取勝,加強與盟國的關係,並擴展與志同道合夥伴的網絡。

但Esper說,雖然美國的目的是嚇阻中國,但美國希望繼續與中國合作,讓中國回到更符合基於國際規範的全球秩序軌道上。

