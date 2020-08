【KTSF】

東灣Contra Costa縣周五開始准許更多商業在戶外營業,包括美甲店、按摩院和健身室,酒店和短租房屋也可以開始接待休閒旅行的旅客,Contra Costa縣較早前已經准許理髮店在室外為客人理髮,當局表示並沒有導致社區傳播。

另外,Alameda縣周五開始准許室外游泳池重開,不過會限制泳客人數,洗手間可以開放,不過淋浴設施就不准開放,水上滑梯等遊樂設施以及熱水池、桑拿房等也必須關閉。

個人服務行業方面,理髮店、美甲店、護膚美容店以及按摩院可以在遵守衛生指引下在戶外營業,縣府也允許室外品酒。

