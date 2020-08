反警暴示威者聚集首都華盛頓抗議 多人被捕

【KTSF 張麗月報導】

成千上萬的人聚集在首都華盛頓的林肯紀念碑廣場前示威,反對警察暴力以及爭取種族平等和公義,期間發生警民衝突,有多人被捕。

非洲裔的George Floyd和Jacob Blake先後遭警察暴力對待案件發生之後,成千上萬的群眾湧到首都華盛頓的林肯紀念碑廣場前聚集,聲討種族平等和公義,要求刑事司法改革,以及反對警察暴力,參加者包括民權領袖和受害人的家屬。

民權領袖Al Sharpton牧師在大會上發言,他說,正如馬丁路德金博士在57年前所講,’已經厭倦不兌現的承諾’,現時有迫切需要立法來處理種族問題,現時是時候作出改革和對話。

Sharpton說:「我們今天走出來不是一場表演,示威而沒有立法就沒需要改變,我們不是出來和抵受炎熱,因為我們不是沒有東西做,我們出來讓你們知道,我們將以這些人數走出來,站在烈日之下,整天站著將會反映在民調中*

威斯康辛州Kenosha市,黑人男子Blake遭警察槍擊受傷癱瘓之後,面對近期爆發的種族關係,特朗普總統在周四晚的共和黨全國代表大會上致詞時,隻字不提Blake的名字,也令民眾不滿。

特朗普說:「我們一定不能容許暴徒支配。」

因此在大會結束後,聚集在會場外的群眾情緒不斷高漲升級,入夜之後更加緊張,在華盛頓一些街頭更發生警民衝突,示威者高叫,又向警察投擲膠水樽,有多人被捕。

