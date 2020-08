加州引入新疫情評級系統 灣區多縣處最嚴重紫色水平

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周五公佈一套新的評級系統,評估各縣的疫情,並決定哪些商業可以在有防疫措施之下重開。

紐森以各縣的感染率和染病人口將疫情分為四個等級,最嚴重是紫色,代表該縣每10萬人當中,每日有超過7人確診,而檢測確診率超過8%。

大部份室內進行的非必要商業都禁止進行,包括餐廳堂食、健身室、修甲店、戲院、禮拜場所等,但是理髮店和零售店則可以在限制最多25%人數提供室內服務。

第二級紅色,代表縣內每10萬人當中,每日有多4至7人確診,確診率在5至8%。

第三級橙色,代表縣內每10萬人當中,每日新增1至3.9人確診,確診率在2至4.9%。

第四級黃色,代表縣內每10萬人當中,每日少於1人確診,確診率少於2%,准許開放幾乎所有的室內服務。

紐森表示,新評級制將會在8月31號,即下星期一開始生效,之後每星期會做一次評估。

根據州府網站,除了舊金山和Napa縣位於二級紅色水平,灣區其餘所有縣都處於最高級別的紫色水平,全州有38縣都是在紫色水平,佔總人口87%。

縣府如果想放寬至較低級別,必須連續兩星期達到下一個級別的感染率,而且要等候至少三星期,每次只准放寬一級。

紐森說:「今次我們會更嚴格,有強制性的放寬等候期,上次我們沒有做,這是個重要的變動,從上次汲取教訓,採取更嚴格措施。」

州府的網站都推出新的搜尋功能,只要登入https://covid19.ca.gov/safer-economy,就可以查看哪些行業在所屬的縣是否准許開放。

加州周五新增5,329宗,目前總確診個案達68.8萬幾宗,一星期平均每日新增5503宗,檢測確診率是6%。

