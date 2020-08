拜登賀錦麗斥特朗普無力領導國家抗疫

【KTSF 吳宇斌報導】

副總統彭斯周三接受提名時說,如果讓拜登領導美國,人民不會安全,拜登跟賀錦麗予以反擊。

特朗普周四較早時和副總統彭斯到訪FEMA總部關注颶風Laura的情況,他表示,曾認真考慮延後周四晚的發言,到下周一才發表,他可能會在周末到德州路易斯安那等受災的地區巡視。

記者要求他評論NBA抗議威州的警暴案,特朗普就說,不太清楚NBA的抗議,但認為NBA已經成了政治組織,這個對美國的體育來說並非好事,他也提到當前美國的經濟。

特朗普說:「當前國家經濟表現很好,我們在V型反彈,可能是超棒V型,上一季度的就業,我們創紀錄。」

而彭斯在周三的大會上正式接受提名做副總統候選人時曾經警告說,在拜登管治下的美國,將會得不到安全。

彭斯說:「在拜登管治下的美國,你們不會安全。」

拜登接受媒體訪問時就還擊說,目前面對更大的危險,是來自「特朗普的美國」,因為在他管治下,最大的安全問題包括染疫死亡人數超過18萬人,龐大的失業人口,以及因警政不公而引起的社會不安。

拜登說,對於這些議題的深層問題,特朗普從未有提及,但特朗普在此之前指出發生警暴案的都是在民主黨管治下的城市 。

關於威斯康辛州Kenosha市警察槍擊黑人Jacob Blake案,拜登譴責任何形式的暴力,但就支持有和平示威的權利。

拜登的競選拍檔賀錦麗也指,共和黨大會只有一個目的,就是緩和特朗普的自我。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。