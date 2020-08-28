灣區上空再被山火濃煙籠罩 空氣處不健康水平

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舊金山灣區上空周五再被山火的濃煙籠罩，空氣再處於不健康水平。

灣區空氣質量管理局表示，愛惜空氣警示已延長至周日，近日受惠於離岸風及消防員在撲救山火上取得進展，灣區空氣質素一度有改善，但周四晚至周五凌晨，灣區的風向出現改變，導致山火濃煙再度吹至灣區上空。

周四，空氣處於不健康水平的地區多位於北灣和南灣部分地區，至周四晚，風向改為西南風，導致來自Santa Cruz縣和San Mateo縣的CZU山火的濃煙向北吹向中半島及東灣地區，當局估計，周五的空氣質量與周四相比將明顯更差。

另外，北風也可能將Mendocino縣燃燒的August山火吹至灣區，當局估計目前的風向會維持至周日，預料周末期間灣區的空氣質素料持續欠佳。

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