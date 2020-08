灣區上空再被山火濃煙籠罩 空氣處不健康水平

【KTSF】

舊金山灣區上空周五再被山火的濃煙籠罩,空氣再處於不健康水平。

灣區空氣質量管理局表示,愛惜空氣警示已延長至周日,近日受惠於離岸風及消防員在撲救山火上取得進展,灣區空氣質素一度有改善,但周四晚至周五凌晨,灣區的風向出現改變,導致山火濃煙再度吹至灣區上空。

周四,空氣處於不健康水平的地區多位於北灣和南灣部分地區,至周四晚,風向改為西南風,導致來自Santa Cruz縣和San Mateo縣的CZU山火的濃煙向北吹向中半島及東灣地區,當局估計,周五的空氣質量與周四相比將明顯更差。

另外,北風也可能將Mendocino縣燃燒的August山火吹至灣區,當局估計目前的風向會維持至周日,預料周末期間灣區的空氣質素料持續欠佳。

