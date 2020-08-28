日本首相安倍晉三因健康理由辭職

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日本首相安倍晉三因為健康理由辭職，他稱因潰瘍性結腸炎復發，要長期服藥，不希望自己的健康狀況影響施政，但表明康復後會繼續從政。

自民黨召開幹部會議後，安倍交代他的決定，他表示：「基於患病和須接受治療，健康狀況不佳造成困擾，而重要的政治決定不能有任何錯誤，由於我已經未能達至日本人民期望，我決定不再擔任首相職位。」

安倍指6月定期檢查後，月初確定潰瘍性結腸炎復發，需要持續用藥治療，為免病情惡化影響國家施政，包括應對新型肺炎疫情，周一立定主意請辭。

他不會指定臨時代理，會繼續擔任職務，直至自民黨選出下任總裁，至於有否「心水」繼任人，他未有回應。

安倍任內推動修改憲法，確認自衛隊地位，最終未能成事。他指連同北韓綁架日本國民，以及與俄羅斯達成和平條約，都未能離任前解決，對他而言猶如斷腸之痛，並為在疫情期間辭職，向民眾由衷致歉。

安倍又表明，日後康復亦不會放棄從政，會參加下屆眾議院選舉，繼續服務國民。

65歲的安倍，任內提出寬鬆貨幣政策等刺激經濟措施，被稱為「安倍經濟學」，短期雖然成功刺激經濟，但被指未能推動實體經濟增長。

安倍在剛過去的周一以近7年8個月，成為日本史上連續在任最長的首相，但跟2006年首次擔任首相時一樣，因為健康問題要提早離任，他當年因為大腸炎惡化，上台約一年就辭職。

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