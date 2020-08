日本首相安倍晉三因健康理由辭職

【有線新聞】

日本首相安倍晉三因為健康理由辭職,他稱因潰瘍性結腸炎復發,要長期服藥,不希望自己的健康狀況影響施政,但表明康復後會繼續從政。

自民黨召開幹部會議後,安倍交代他的決定,他表示:「基於患病和須接受治療,健康狀況不佳造成困擾,而重要的政治決定不能有任何錯誤,由於我已經未能達至日本人民期望,我決定不再擔任首相職位。」

安倍指6月定期檢查後,月初確定潰瘍性結腸炎復發,需要持續用藥治療,為免病情惡化影響國家施政,包括應對新型肺炎疫情,周一立定主意請辭。

他不會指定臨時代理,會繼續擔任職務,直至自民黨選出下任總裁,至於有否「心水」繼任人,他未有回應。

安倍任內推動修改憲法,確認自衛隊地位,最終未能成事。他指連同北韓綁架日本國民,以及與俄羅斯達成和平條約,都未能離任前解決,對他而言猶如斷腸之痛,並為在疫情期間辭職,向民眾由衷致歉。

安倍又表明,日後康復亦不會放棄從政,會參加下屆眾議院選舉,繼續服務國民。

65歲的安倍,任內提出寬鬆貨幣政策等刺激經濟措施,被稱為「安倍經濟學」,短期雖然成功刺激經濟,但被指未能推動實體經濟增長。

安倍在剛過去的周一以近7年8個月,成為日本史上連續在任最長的首相,但跟2006年首次擔任首相時一樣,因為健康問題要提早離任,他當年因為大腸炎惡化,上台約一年就辭職。

