美國婦女投票權100週年紀念 民選女官員分享從政經歷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年是美國婦女擁有投票權100週年紀念，民選女性官員周三舉行慶祝活動，分享從政經歷，並繼續為爭取婦女的平等投票權而努力。

1920年，美國憲法第19條修正案獲得通過，准許婦女有投票權，在當年的11月總統大選，首次有800多萬婦女參與投票，不過時至今日，美國女性仍在為爭取平等權益而抗爭，有女性民選官員表示，她們母輩的努力就是她們學習的榜樣。

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez說：「我從媽媽那裡學會如何成為校董，這種行動思想是我們想要，鼓舞我們的孩子和所有人，當我們在慶祝做人口普查登記和投票的同時。」

民主黨聯邦眾議員Zoe Lofgren說：「我們通常一起挨家挨戶，為民主黨籌款，我們會出席民主黨的聚會，我父母都沒有機會上大學，他們是藍領工人，但他們真的覺得他們擁有政府，而做到這點就是投票。」

在中半島San Mateo出生的Lofgren說，1970年代的國會，女性眾議員只有11人，女性參議員只有1人，不過到如今，眾議院女性代表已上升至101人，參議院女性代表是26人，但與國會535個席位相比，女性總數只佔23.7%。

<http://wchallenge.org>

為支持女性爭取平等權益，從周三開始一直到選舉日11月3日，非牟利婦女組織W Challenge將舉行一個為期10週的社交媒體宣傳活動，讓大眾認識過去100年中美國傑出的女性領導者，支持這項活動的舊金山市長布里德和估值官朱嘉文，也說出了自己支持女性投票權的心聲。

布里德說：「慶祝活動應該提醒我們，關於那些人和他們所做的犧牲，以及我們有義務，不僅行使自己的投票權，也要確保我們提拔，其他人做同樣的事情，我們還向下一代明確了他們這樣做的重要性。」

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）說：「當我想到公務員，我會思考我要做的事情，是真正嘗試為人們創造機會，確保每個人都知道自己值得，他們來自哪裡，擁有多少財產，或他們講話如何都沒關係，他們是有價值的個體。」

有關W Challege的宣傳活動，可上http://wchallege.org網站查看詳情。

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