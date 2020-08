美國婦女投票權100週年紀念 民選女官員分享從政經歷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年是美國婦女擁有投票權100週年紀念,民選女性官員周三舉行慶祝活動,分享從政經歷,並繼續為爭取婦女的平等投票權而努力。

1920年,美國憲法第19條修正案獲得通過,准許婦女有投票權,在當年的11月總統大選,首次有800多萬婦女參與投票,不過時至今日,美國女性仍在為爭取平等權益而抗爭,有女性民選官員表示,她們母輩的努力就是她們學習的榜樣。

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez說:「我從媽媽那裡學會如何成為校董,這種行動思想是我們想要,鼓舞我們的孩子和所有人,當我們在慶祝做人口普查登記和投票的同時。」

民主黨聯邦眾議員Zoe Lofgren說:「我們通常一起挨家挨戶,為民主黨籌款,我們會出席民主黨的聚會,我父母都沒有機會上大學,他們是藍領工人,但他們真的覺得他們擁有政府,而做到這點就是投票。」

在中半島San Mateo出生的Lofgren說,1970年代的國會,女性眾議員只有11人,女性參議員只有1人,不過到如今,眾議院女性代表已上升至101人,參議院女性代表是26人,但與國會535個席位相比,女性總數只佔23.7%。

為支持女性爭取平等權益,從周三開始一直到選舉日11月3日,非牟利婦女組織W Challenge將舉行一個為期10週的社交媒體宣傳活動,讓大眾認識過去100年中美國傑出的女性領導者,支持這項活動的舊金山市長布里德和估值官朱嘉文,也說出了自己支持女性投票權的心聲。

布里德說:「慶祝活動應該提醒我們,關於那些人和他們所做的犧牲,以及我們有義務,不僅行使自己的投票權,也要確保我們提拔,其他人做同樣的事情,我們還向下一代明確了他們這樣做的重要性。」

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:「當我想到公務員,我會思考我要做的事情,是真正嘗試為人們創造機會,確保每個人都知道自己值得,他們來自哪裡,擁有多少財產,或他們講話如何都沒關係,他們是有價值的個體。」

有關W Challege的宣傳活動,可上http://wchallege.org網站查看詳情。

