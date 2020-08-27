消防員撲救山火有進展 撤離令大部分解除

【KTSF 郭柟報導】

加州山火的撲救工作有進展，大部份受CZU山火影響一度要撤離的人士，現時可以回家。

焚燒中半島San Mateo和Santa Cruz縣的CZU山火，目前有大約21%受控，火場面積8.1萬英畝。

SAFETY MESSAGE: We cannot stress this enough. Trees are falling all over the #CZULightningComplex burn scar. They’ve fallen on homes, cars, roads. We must allow safety inspectors to do their jobs. Thank you for your patience! And be safe. pic.twitter.com/z3KbDYvo9U — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 27, 2020

南灣的SCU山火就有35%受控，火場面積36.8萬英畝。

焚燒北灣5個縣的LNU山火就有33%受控，火場面積達36.8萬英畝，至今焚燒一千多幢建築物，其中在Napa縣一帶，火場範圍增加了8,000英畝。

消防當局警告居民，不要前往火場範圍觀光，因為很多樹木經歷大火蹂躪後有倒塌的危險，另外，當局又解除了Solano縣和Lake縣部份地區的撤離警告。

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