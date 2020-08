消防員撲救山火有進展 撤離令大部分解除

【KTSF 郭柟報導】

加州山火的撲救工作有進展,大部份受CZU山火影響一度要撤離的人士,現時可以回家。

焚燒中半島San Mateo和Santa Cruz縣的CZU山火,目前有大約21%受控,火場面積8.1萬英畝。

SAFETY MESSAGE: We cannot stress this enough. Trees are falling all over the #CZULightningComplex burn scar. They’ve fallen on homes, cars, roads. We must allow safety inspectors to do their jobs. Thank you for your patience! And be safe. pic.twitter.com/z3KbDYvo9U

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) August 27, 2020