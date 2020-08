疫情下入籍典禮與疫情前有何不同（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在疫情下,聯邦入籍及移民服務部周三在舊金山舉行入籍典禮,不過參加人數比以往的少得多,而且要遵守更嚴格的防疫措施,當局澄清,局方的服務沒有暫停,現時仍然接受市民申請入籍。

10多名市民在職員的帶領下正式宣誓入籍,有參加者表示,受到疫情的影響,入籍考試比預期遲了近5個月。

入籍市民Helen說:「遲了大概5個月,因為我應該4月初就考試,後來因為疫情,所以就遲到8月底才考試。」

入籍市民孫小姐說:「我一開始應該是1月份去面試,然後我改了名字,然後再預約的時候就拖延了,我覺得有3、4個月。」

聯邦入籍及移民服務部表示,在疫情期間局方一直工作,接收及處理市民的入籍申請,並沒有坊間傳聞般暫停處理入籍申請。

不過疫情期間的入籍儀式與平日不一樣,為了確保大家有空間保持社交距離,參加人數會有限,參加者必須要隔開座,儀式完結後,會有專人消毒每個座位。

所有進入局方辦公室範圍的人都必須戴上口罩,只在拍照或核對身份時,職員或會要求大家除低口罩。

參加面試的市民,只可以與同一份申請表上的家屬,或者是律師及翻譯員一起出席,至於入籍儀式上將不會接待入籍者以外的其他人。

如果不願意戴口罩、感到不適的人或曾經接觸過確診者的密切接觸者,將不可以進入局方的範圍,這些人將會收到防疫資訊,並會指導他們如何更改面試及入籍的預約時間,局方提醒,更改預約時間是不會有懲罰。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。