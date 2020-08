【有線新聞】

上任不足4個月的TikTok行政總裁邁耶請辭。

邁耶向員工發信指,近數周政治環境急劇變化,反思公司的結構改革以及個人角色,認為TikTok在全球經營,將會因為華府禁止美國企業與TikTok母公司字節跳動交易的行政命令變得截然不同,決定辭職。

TikTok表示尊重,字節跳動創辦張一鳴亦說理解對方決定。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。