疫情下有亞太裔年輕人遭仇視霸凌 社區領袖呼籲各界關注（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著各地學校重開,亞太裔年輕人因為疫情大流行而遭到仇視或霸凌的問題也引發關注,周三就有社區組織啟動一項「疫情期間為亞太裔年輕人站出來」的行動,包括民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在內的多位政治領袖,都出面表達支持。

受到新冠病毒疫情影響,針對亞裔的仇視言行不斷出現,在校園內也可能會發生,這項「疫情期間為亞太裔年輕人站出來」的行動,是由舊金山的社區青年中心CYC,以及由學生領導的非牟利機構Beyond Differences共同發起,希望在校園內推廣拒絕仇恨言論、反對霸凌、尊重族裔正義和平權等,包括多位政治領袖甚至有好萊塢明星都表態力挺。

民主黨副總統候選人賀錦麗說:「我們知道團結的力量,我們知道拉抬年輕領袖的力量,我們會盡一切努力去支持他們和其家人,讓我們繼續做下去,這是我們所知美國人的視野,我們會支持亞太裔年輕人到底。」

前民主黨總統參選人Andrew Yang說:「我相信社交情緒學習,現在正是時候,我自己是兩個男孩的家長,我們需要投資這樣的技能,在年輕人身上了解他們心智裡面到底發生甚麼。」

電視劇Fresh Off The Boat演員Hudson Yang說:「我會使用我的平台和聲音,作為好萊塢的亞太裔年輕人,來流傳語言以及流傳我們的文化,所以現在我認為最重要的就是教育,特別是對學生有關文化的差異,以及勇敢對種族歧視和霸凌發聲的重要性。」

行動訴求是鼓勵學校師生及家長透過接受、尊重並包容所有的同學,來拒絕仇視行為,主辦單位免費提供所需教材和工具,呼籲全美學校在校內推行這項計畫。

多位民選官員將矛頭指向特朗普總統,認為他用「中國病毒」稱呼新冠病毒,加深了美國社會對於亞裔的仇視。

加州教育總監Tony Thurmond說:「沒有人該為新冠病毒負責,因為大家都受到影響,我很抱歉亞太裔學生要處理霸凌、中傷或是刻板印象,我們要將訊息傳達給總統和其他人,我們需要站再一起,我們會為亞太裔學生站在一起,因為我們大家是一個社區。」

舊金山市長布里德分享自身經驗,說她在小學時,非洲裔與華裔同學之間互看不順眼,她曾與華裔同學起衝突,最後靠溝通解決問題。

布里德說:「我們坐下來談,就我們的差異誠實的對話,事實上我們變成了朋友,我們分享彼此的文化,並彼此尊重,我認為重要的是,坐到桌子來對話,己所不欲勿施於人,並且從小就做起。」

多位華裔領袖都說,童年時曾遭受歧視,認為「疫情期間為亞太裔年輕人站出來」的行動,有助於下一代做出改變。

加州州眾議員邱信福(David Chiu)說:「我們知道現在面臨挑戰之一,就是我們世代所有的一切會影響到下一個世代,以及這對我們何其重要,要隨時做好準備,我們信任你們下一個世代,來提升大家,提升我們向上。」

教育要從小做起,多位政治領袖呼籲學生時代就要培養正確的觀念。

