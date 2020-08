【KTSF 古琳嘉報導】

數據顯示,受新冠肺炎疫情衝擊,舊金山至今有超過一半的小商業處於歇業狀態。

舊金山商會的調查發現,自3月中因新冠肺炎疫情實施居家抗疫令至今,市內有54%的商舖,也就是1,300間歇業,而開業只有1,200間,只佔46%。

這個數據是在信用卡公司的協助下得出,以幫助確定企業的經營狀況,以及哪些企業處於困境中。

舊金山目前失業人數達到193,000人,是2008年大衰退期間的四倍。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。