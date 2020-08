中國維權律師陳光誠共和黨大會斥中共威脅人性（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

共和黨全國代表大會周三第三天舉行,彭斯正式接受確認提名為共和黨的副總統候選人,與特朗普總統一起,在11月大選中角逐連任,在周三晚大會上發言的嘉賓當中,有逃亡美國的中國維權律師陳光誠。

逃亡美國的中國維權律師陳光誠,在大會發言中指中國共產黨威脅著人性,也威脅著全世界人的福祉,他指任何不被中共批准的思想都可被禁止,異議人士被囚禁。

陳光誠表示,特朗普總統正領導其他國家,對抗中共的侵略行為,他呼籲更多國家也加入。

周三共和黨大會的主角是副總統彭斯,他在巴爾的摩市的Fort McHenry接受確認共和黨提名競選連任。

彭斯說:「民主黨人用了四天攻擊美國,拜登說我們正生活在黑暗季節中,但正如特朗普總統說,當拜登看見美國黑暗時,我們見到美國的偉大。」

彭斯的演說主要在讚揚特朗普過去三年多的成就,和抨擊民主黨總統候選人拜登。

彭斯表示,特朗普以自己的做事風格領導,在現屆的任期中,特朗普為美國軍隊做了歷來最大的撥款,成立了太空部隊,承認耶路撒冷是以色列的首都,並把美國駐以色列的大使館遷至耶路撒冷,特朗普也推動26年來第一個阿拉伯國家和以色列建交。

特朗普政府也委任了超過兩百名保守派聯邦法官,他也給予美國歷來最大的減稅,和作出最大的稅法改革,在能源方面自給自足,並減少管制。

此外,在特朗普頭三年的任期,創造了7百萬個職位,並也在美墨邊界建立圍牆,而在新冠狀病毒初期傳入美國前,便禁止來自中國的旅客入境,而現在每天也有超過80萬次的病毒檢測,而至今有十億的個人保護裝備。

彭斯也批評拜登,說拜登會加稅,並開放邊界,也會被極端左派人士主導。

特朗普將會在周四正式接受共和黨的提名,與彭斯一起競選連任。

