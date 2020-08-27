中國維權律師陳光誠共和黨大會斥中共威脅人性（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

共和黨全國代表大會周三第三天舉行，彭斯正式接受確認提名為共和黨的副總統候選人，與特朗普總統一起，在11月大選中角逐連任，在周三晚大會上發言的嘉賓當中，有逃亡美國的中國維權律師陳光誠。

逃亡美國的中國維權律師陳光誠，在大會發言中指中國共產黨威脅著人性，也威脅著全世界人的福祉，他指任何不被中共批准的思想都可被禁止，異議人士被囚禁。

陳光誠表示，特朗普總統正領導其他國家，對抗中共的侵略行為，他呼籲更多國家也加入。

周三共和黨大會的主角是副總統彭斯，他在巴爾的摩市的Fort McHenry接受確認共和黨提名競選連任。

彭斯說：「民主黨人用了四天攻擊美國，拜登說我們正生活在黑暗季節中，但正如特朗普總統說，當拜登看見美國黑暗時，我們見到美國的偉大。」

彭斯的演說主要在讚揚特朗普過去三年多的成就，和抨擊民主黨總統候選人拜登。

彭斯表示，特朗普以自己的做事風格領導，在現屆的任期中，特朗普為美國軍隊做了歷來最大的撥款，成立了太空部隊，承認耶路撒冷是以色列的首都，並把美國駐以色列的大使館遷至耶路撒冷，特朗普也推動26年來第一個阿拉伯國家和以色列建交。

特朗普政府也委任了超過兩百名保守派聯邦法官，他也給予美國歷來最大的減稅，和作出最大的稅法改革，在能源方面自給自足，並減少管制。

此外，在特朗普頭三年的任期，創造了7百萬個職位，並也在美墨邊界建立圍牆，而在新冠狀病毒初期傳入美國前，便禁止來自中國的旅客入境，而現在每天也有超過80萬次的病毒檢測，而至今有十億的個人保護裝備。

彭斯也批評拜登，說拜登會加稅，並開放邊界，也會被極端左派人士主導。

特朗普將會在周四正式接受共和黨的提名，與彭斯一起競選連任。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。