舊金山Muni重開行經華埠45號巴士線（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了應對華人社區的需求,舊金山交通局重開一條行經華埠的巴士線,並對部分乘客量高的巴士線增加班次。

聯邦政府對舊金山交通局的撥款早於去年12月用完,加上疫情令很多市民一直在家工作,因此乘搭Muni巴士的乘客大跌九成,為了開源節流,局方將60多條的巴士線削減至現在的約20條。

交通局局長Jeff Tumlin表示,在一些繁忙的社區,例如是華埠及訪谷區等,巴士線的載客量已經回復到疫情前的七成,而乘客很大部分都是華裔,因此局方決定在上星期六起,重開連接華埠及北岸區至市中心的45號巴士,連接Van Ness至

金融區的12號巴士,會維持有限度的服務。

一些華裔經常乘搭的路線,例如是前往Bayshore的8號,去San Bruno街的9號,以及行經華埠的30號等都加開班次,縮短乘客候車的時間。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin說:「這些路線,主要是服務舊金山華人聚居的社區,我們會提供更頻密的班次,更可靠及更快的服務,比起過去數十年的更好。」

交通局未來兩年將會面臨龐大的赤字,市府正考慮2022年透過選舉提案,利用稅收來資助交通局的服務。

此外,動工近十年的中央地鐵工程多番延期完工,交通局表示,幸好在疫情期間,中央地鐵獲准繼續進行工程,到現在為止,完工日期預計仍然是今年年底。

Tumlin說:「我們預計會如期在今年年底完工,然後會進行約一年的測試,確保系統沒有問題,預計2021年年底通車。」

市參議會上星期一致通過任命城市規劃經驗豐富華裔移民黎慧心(Sharon Lai)擔任交通局董事會成員,是會上近20年來首位能講流利中文的華裔代表,黎慧心表示,她的目標是將華裔的聲音帶入交通局。

候任交通局董事會成員黎慧心說:「我很感恩,我是其中一個可以用中文與大家溝通的委員,我希望可以透過我這一方面的能力,去更加促進交通局及社區的聯繫,你們的聲音及你們的反映,是很影響到我們以後做正確的決定。」

黎慧心將於本星期五宣誓就職,她下星期二將首度以董事局成員的身份開會。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。