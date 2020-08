威州警暴示威有人開槍兩死一傷 少年疑犯被捕

【KTSF 江良慧報導】

發生警暴案的威斯康辛州Kenosha市,星期二晚繼續有民眾示威,期間有人開槍,造成兩死一重傷,警方周三早上拘捕一名17歲青年,控告他一級蓄意兇殺罪。

Kenosha的警察局長周三公佈拘捕槍手疑犯的消息,17歲的疑犯是一名仰慕警察的白人青年,他居住在離開Kenosha,大約15英里外的伊利諾伊州Antioch市。

Kenosha當地周二晚繼續有民眾示威,期間有兩人被槍殺,另外一人受重傷,但無生命危險。

現場有人用手機拍攝到一名白人青年手持半自動步槍,在大街路中心行走,但仆倒後開槍,一人頭部中槍,另一人就被打中胸部死亡。

而在發生槍擊案後,威州州長Tony Evers下令派出500名國民警衛軍到Kenosha,令軍隊人數增加一倍,州長辦公室表示,州長正與其他州商討增派額外的國民警衛軍和執法人員,當局也宣布從晚上7時開始宵禁,比周二晚早一小時。

縣警David G. Beth說:「7點時宵禁讓我們可以驅散任何聚集的人,或許到時沒有人,但願如此,但在天亮時就驅散聚集的人,對我們有幫助可以看清楚一點。」

而被警察槍傷至半身不遂的Jacob Blake,他的父母就公開呼籲群眾停止暴力。

母親Julia Jackson說:「請勿焚燒財物並造成破壞,不要以我兒之名摧毀自己家園,用這種方式反應根本不能接受,而且也幫不了Jacob。」

而開槍打傷Blake的兩名警察目前行政休假,威州的司法部已經接手受調查事件,Blake的家人表示,Blake中槍後,從腰以下的部分都癱瘓,而代表Blake家人的律師就堅稱,當時Blake車上沒有武器,事實上Blake是調停紛爭的人。

