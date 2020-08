【有線新聞】

吹襲美國的四級颶風勞拉(Laura),登陸路易斯安那州西南部。

在萊克查爾斯市強風暴雨,國家颶風中心指,勞拉最高持續風速達到每小時240公里,是今年吹襲美國最強颱風,警告部分地區可能出現,高達6米的風暴潮。

路易斯安那州和鄰近的得州,逾29萬戶家庭和商舖停電,當局要求墨西哥灣沿岸居民疏散,預料勞拉會繼續移入內陸,可能引發暴雨和水浸,阿肯色州進入緊急狀態。

