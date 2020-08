颶風Laura嚴重破壞路州 至少4死

【KTSF 江良慧報導】

四級颶風Laura周三晚以時速達到150英里吹襲路易斯安那州,是有記錄以來吹襲美國時速又達到150英里的10股颶風之一,Laura在路州造成嚴重破壞,並導致至少4人死亡。

周三晚深夜時分,颶風Laura正面吹襲路易斯安那州中部,為Lake Charles帶來歷時一小時的傾盤大雨,和時速超過120英里的陣風,很多建築物受損毀,到了早上,可以更清楚看到破壞的程度。

路州州長John Bel Edwards說:「颶風級強風向北移,繼續造成破壞、停電等等,我跟你說損毀嚴重。」

Laura以四級颶風的強度吹襲路州,當局向中部地區的居民發出強制撤離命令,但有人還是不肯離開。

路州副州長Billy Nungesser說:「我在3時半跟一家人談話,他們距離岸邊50英里,當時他們感到屋頂被牽起,說將挺不過另一個風暴,希望他們安全,我們知道有人留下,希望沒有人喪生。」

聯邦緊急事故管理局(FEMA)表示,會盡快到現場視察災情,他們同時呼籲居民要小心。

FEMA局長Pete Gaynor說:「保護家人安全,若你身處安全地方,別外出,直到地區官員說可以外出,避開水,避開倒下的電線,這將是風暴危險的部分,就算風暴已經離開。」

