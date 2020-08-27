颶風Laura嚴重破壞路州 至少4死

【KTSF 江良慧報導】

四級颶風Laura周三晚以時速達到150英里吹襲路易斯安那州，是有記錄以來吹襲美國時速又達到150英里的10股颶風之一，Laura在路州造成嚴重破壞，並導致至少4人死亡。

周三晚深夜時分，颶風Laura正面吹襲路易斯安那州中部，為Lake Charles帶來歷時一小時的傾盤大雨，和時速超過120英里的陣風，很多建築物受損毀，到了早上，可以更清楚看到破壞的程度。

路州州長John Bel Edwards說：「颶風級強風向北移，繼續造成破壞、停電等等，我跟你說損毀嚴重。」

Laura以四級颶風的強度吹襲路州，當局向中部地區的居民發出強制撤離命令，但有人還是不肯離開。

路州副州長Billy Nungesser說：「我在3時半跟一家人談話，他們距離岸邊50英里，當時他們感到屋頂被牽起，說將挺不過另一個風暴，希望他們安全，我們知道有人留下，希望沒有人喪生。」

聯邦緊急事故管理局（FEMA）表示，會盡快到現場視察災情，他們同時呼籲居民要小心。

FEMA局長Pete Gaynor說：「保護家人安全，若你身處安全地方，別外出，直到地區官員說可以外出，避開水，避開倒下的電線，這將是風暴危險的部分，就算風暴已經離開。」

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