廣東海警截獲十多人疑偷渡台灣 據報包括香港故事成員李宇軒

【有線新聞】

中國內地拘捕12名香港偷渡客,據了解其中一人是「香港故事」成員李宇軒,亦有部分人是反修例示威中涉及爆炸品案的「屠龍小隊」的成員,消息指他們打算潛逃台灣。

偷渡的12個人據了解是在西貢布袋澳登上一艘快艇,船上包括「香港故事」成員李宇軒,他早前被指營運「我要攬炒」團隊,涉嫌干犯港區國安法,勾結外國或境外勢力及涉嫌洗黑錢被捕。

消息指他們原本打算坐快艇由布袋澳去台灣高雄。當快艇星期日駛到粵港東南面海域時,被廣東海警局截獲,當局指快艇涉嫌非法越境,拘捕船上十多人,包括一名姓李和一名姓鄧人士。

據了解船上有3至4人是反修例示威中「屠龍小隊」成員,部分人涉及去年華仁書院炸彈案、灣仔駱克道一個單位管有汽油彈原材料案及年初旺角劏房爆炸品發現案。

香港警務處處長鄧炳強指,未收到內地通報事件,說不是粵港跨境合作行動。

鄧炳強說:「如果有在內地犯事就會處理的,亦會根據通報機制通知我們的,如果這些人原來是通緝的在香港,就會根據現行程序如何移交來港。」

他說未掌握到船上有多少名香港人,當中有多少人是有案件在身,正主動向內地當局了解。

根據內地刑法,偷越邊境、情節嚴重的判處一年以下有期徒刑,拘役或者管制亦要罰錢。

今次有涉嫌違反國安法的人因偷渡被內地執法人員拘捕,行政會議成員、資深大律師湯家驊說,如果有人違反港區國安法潛逃、在內地水域落網,案件一般都不會在內地審理。

湯家驊說:「香港國安法雖然是全國性法律,但是審判權是在香港。我們沒跡象顯示符合幾個條件,包括有外國勢力界入令香港無法處理,才令條文適用要求公署接手。目前看來沒案件證明適用。」