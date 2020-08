Fremont校區13學校接獲炸彈槍擊恐嚇

【KTSF】

東灣Fremont聯合校區周四表示,校區有13間學校周三晚接獲匿名炸彈和槍擊恐嚇,雖然目前沒有學生在校園上課,為慎重起見,當局仍會到接獲恐嚇的學校徹底搜查。

校區已在網站公開這13間學校的名稱,網址:https://www.fremont.k12.ca.us/pf4/cms2/news_themed_display?id=1598517673486,當中包括Mission San Jose高中和Washington高中。

Fremont聯合校區校監稱,事件有可能影響周四的教學,因為有些教職員是在課室進行網上授課,而為慎重起見,這13間學校周四都需要關閉,而派發食物的活動要改到其他學校進行。

這次恐嚇是由電郵發出,警方估計並不可信。

