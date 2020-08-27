加州計劃大幅增加檢測數目及降低成本

【KTSF 郭柟報導】

加州周三多6,004宗確診個案，總確診個案達67.9萬幾宗，州長紐森表示，為了同時應對即將來臨的新流感季節，以及現時的新型肺炎疫情，計劃大幅增加測試數目。

現時加州大約每日10萬個測試，紐森表示將會同PerkinElmber公司合作，將測試數目增加至15萬個，而且保證一至兩日內有結果。

紐森又聲稱可以大幅減低測試成本，由現時大約每次150至200元測試成本，降低至30幾元。

聯邦疾控中心（CDC）早前發出新指引，表示即使跟確診者有密切接觸，如果沒有病徵都不需要去做檢測，紐森就指出不同意這個指引。

紐森說：「我不認同CDC的新指引，不反映加州的措施，也不會因此改變，我們只聽專家意見，他們反應都不同。」

紐森又指會在星期五再公佈有關復市的新指引，另外，加州的一星期平均每日增加5,753宗，兩週平均感染率是6.1%，住院人數有下降。

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