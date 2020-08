加州計劃大幅增加檢測數目及降低成本

【KTSF 郭柟報導】

加州周三多6,004宗確診個案,總確診個案達67.9萬幾宗,州長紐森表示,為了同時應對即將來臨的新流感季節,以及現時的新型肺炎疫情,計劃大幅增加測試數目。

現時加州大約每日10萬個測試,紐森表示將會同PerkinElmber公司合作,將測試數目增加至15萬個,而且保證一至兩日內有結果。

紐森又聲稱可以大幅減低測試成本,由現時大約每次150至200元測試成本,降低至30幾元。

聯邦疾控中心(CDC)早前發出新指引,表示即使跟確診者有密切接觸,如果沒有病徵都不需要去做檢測,紐森就指出不同意這個指引。

紐森說:「我不認同CDC的新指引,不反映加州的措施,也不會因此改變,我們只聽專家意見,他們反應都不同。」

紐森又指會在星期五再公佈有關復市的新指引,另外,加州的一星期平均每日增加5,753宗,兩週平均感染率是6.1%,住院人數有下降。

