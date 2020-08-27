CDC就修訂新冠病毒檢測指引作澄清

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心（CDC）日前修改新型肺炎檢測指引，引起醫學界嘩然並齊聲反對，疾控中心總監Robert Redfield因此再就指引作出澄清。

疾控中心是在星期一發表這有爭議的指引，說確診者的密切接觸者如果沒有病徵，便不用接受病毒檢測，但在之前疾控中心是說，建議密切接觸者無論有沒有病徵都應接受檢測。

不過Redfield星期四就表示，可以考慮檢測曾和確診者密切接觸，但沒有病徵的人，他說指引是要強調要檢測有病徵的人，以及住在長期護理設施，或安老院，和特別容易受感染的人。

疾控中心修改後的指引惹來重大反彈，公共衛生專家都感到驚訝，因為沒有證據支持作出更改，美國醫學會要求CDC和衛生部提供修改指引的科學根據。

州長紐森就表示，加州不會採納新指引，紐約州長Andrew Cuomo說指引站不住腳，白宮抗疫小組專家Anthony Fauci就表示，作出修改指引決定時，他正進行喉嚨手術，沒有參與修改指引的討論。

他的說法明顯與助理衛生部長Brett Giroir相矛盾，Giroir說指引最終的修訂版本是得到Fauci和抗疫小組其他人同意，最後Redfield表示，所有需要新型肺炎檢測的人，都可以接受檢測，但所有想要檢測的人，卻未必需要接受檢測。

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