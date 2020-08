CDC就修訂新冠病毒檢測指引作澄清

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)日前修改新型肺炎檢測指引,引起醫學界嘩然並齊聲反對,疾控中心總監Robert Redfield因此再就指引作出澄清。

疾控中心是在星期一發表這有爭議的指引,說確診者的密切接觸者如果沒有病徵,便不用接受病毒檢測,但在之前疾控中心是說,建議密切接觸者無論有沒有病徵都應接受檢測。

不過Redfield星期四就表示,可以考慮檢測曾和確診者密切接觸,但沒有病徵的人,他說指引是要強調要檢測有病徵的人,以及住在長期護理設施,或安老院,和特別容易受感染的人。

疾控中心修改後的指引惹來重大反彈,公共衛生專家都感到驚訝,因為沒有證據支持作出更改,美國醫學會要求CDC和衛生部提供修改指引的科學根據。

州長紐森就表示,加州不會採納新指引,紐約州長Andrew Cuomo說指引站不住腳,白宮抗疫小組專家Anthony Fauci就表示,作出修改指引決定時,他正進行喉嚨手術,沒有參與修改指引的討論。

他的說法明顯與助理衛生部長Brett Giroir相矛盾,Giroir說指引最終的修訂版本是得到Fauci和抗疫小組其他人同意,最後Redfield表示,所有需要新型肺炎檢測的人,都可以接受檢測,但所有想要檢測的人,卻未必需要接受檢測。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。