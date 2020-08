CDC改指引 確診病人密切接觸者如無病徵無須檢測

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦疾控中心(CDC)修改新型肺炎檢測指引,根據新指引,確診者的密切接觸者如果沒有病徵,便不用接受病毒檢測,消息指CDC是受到白宮的壓力才修改指引。

檢測、追蹤、隔離,抗疫的關鍵,但CDC剛剛修改指引,由原本建議確診者的所有密切接觸者都要接受檢測,改為密切接觸者如果沒有病徵,便不一定要接受病毒檢測。

CNN醫學評論員Leana Wen醫生說:「他們正是需要接受檢測者,我覺得CDC應就此解釋清楚,如何在一晚之間作出此決定,又沒有解釋,會導致更多混亂。」

有聯邦衛生官員向CNN表示壓力來自白宮

聯邦衛生部助理部長Brett Giroir說:「我們增加檢測站就是為了找出無症狀人士,我們嘗試提供合適的檢測,非減少檢測。」

CNN醫學評論員Celine Gounder醫生說:「這更像是特朗普政府刻意作為,去掩蓋病毒傳播的廣泛性和數字。」

過去一個月,每日平均檢測量已下跌17%。

Emory大學醫學院專家Carlos del Rio醫生說:「我們應降低傳播率來減少個案,不是透過減少檢測。」

全國的新增確診個案下降幅度更大,20個州的數字保持穩定,另有20個州的新增個案有下降。

del Rio醫生說:「數字是下降,但距離應達到的水平還差很遠,當人們說數字正下降,我們是從很高的高峰下來。」

目前中西部如艾奧瓦州、堪薩斯州等部分州份,正錄得破紀錄的個案,密西西比州前一天更錄得單日染疫死亡新高。

密西西比州州長Tate Reeves說:「不要舉行150至200人的派對,這對大家都不好。」

大學校園也有數以千計的確診。

對於CDC修改指引,白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示,衛生院作出修改指引決定時,他正進行喉嚨手術,切除聲帶息肉,並沒有參與修改指引的討論,他擔心新指引會令大家會誤以為隱形傳播並不受到關注。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。