CDC改指引 確診病人密切接觸者如無病徵無須檢測

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦疾控中心（CDC）修改新型肺炎檢測指引，根據新指引，確診者的密切接觸者如果沒有病徵，便不用接受病毒檢測，消息指CDC是受到白宮的壓力才修改指引。

檢測、追蹤、隔離，抗疫的關鍵，但CDC剛剛修改指引，由原本建議確診者的所有密切接觸者都要接受檢測，改為密切接觸者如果沒有病徵，便不一定要接受病毒檢測。

CNN醫學評論員Leana Wen醫生說：「他們正是需要接受檢測者，我覺得CDC應就此解釋清楚，如何在一晚之間作出此決定，又沒有解釋，會導致更多混亂。」

有聯邦衛生官員向CNN表示壓力來自白宮

聯邦衛生部助理部長Brett Giroir說：「我們增加檢測站就是為了找出無症狀人士，我們嘗試提供合適的檢測，非減少檢測。」

CNN醫學評論員Celine Gounder醫生說：「這更像是特朗普政府刻意作為，去掩蓋病毒傳播的廣泛性和數字。」

過去一個月，每日平均檢測量已下跌17%。

Emory大學醫學院專家Carlos del Rio醫生說：「我們應降低傳播率來減少個案，不是透過減少檢測。」

全國的新增確診個案下降幅度更大，20個州的數字保持穩定，另有20個州的新增個案有下降。

del Rio醫生說：「數字是下降，但距離應達到的水平還差很遠，當人們說數字正下降，我們是從很高的高峰下來。」

目前中西部如艾奧瓦州、堪薩斯州等部分州份，正錄得破紀錄的個案，密西西比州前一天更錄得單日染疫死亡新高。

密西西比州州長Tate Reeves說：「不要舉行150至200人的派對，這對大家都不好。」

大學校園也有數以千計的確診。

對於CDC修改指引，白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示，衛生院作出修改指引決定時，他正進行喉嚨手術，切除聲帶息肉，並沒有參與修改指引的討論，他擔心新指引會令大家會誤以為隱形傳播並不受到關注。

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