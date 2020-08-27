加州共燃燒700宗山火 13萬人要撤離

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周三表示，全州目前有700宗山火發生，焚燒大約130萬英畝土地，至今有136,000人要撤離，過去24小時內出現423次行雷，觸發多50場新的山火，州府至今出動了1.5萬幾名消防員。

加州三大山火受控範圍有進展，焚燒北灣5個縣，目前最大的LNU山火有33%受控，火場面積達35.7萬英畝，至今978間房屋被焚毀。

Lake Berryessa市附近房屋焚毀，國民警衛軍抵達Santa Rosa完成訓練，即將投入救災工作。

中半島San Mateo和Santa Cruz縣一帶的CZU山火目前有19%受控，火場面積8萬英畝，530多幢建築物被焚毀，消防員正設立防火線，有一批撤離家園的居民暫住在Santa Cruz社區禮堂，近一星期，好多人擔心不知幾時可以回家，馬路上見到很多樹和電線杆倒塌。

南灣的SCU山火就達到25%受控，火場面積達36.5萬英畝。

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