加州共燃燒700宗山火 13萬人要撤離

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周三表示,全州目前有700宗山火發生,焚燒大約130萬英畝土地,至今有136,000人要撤離,過去24小時內出現423次行雷,觸發多50場新的山火,州府至今出動了1.5萬幾名消防員。

加州三大山火受控範圍有進展,焚燒北灣5個縣,目前最大的LNU山火有33%受控,火場面積達35.7萬英畝,至今978間房屋被焚毀。

Lake Berryessa市附近房屋焚毀,國民警衛軍抵達Santa Rosa完成訓練,即將投入救災工作。

中半島San Mateo和Santa Cruz縣一帶的CZU山火目前有19%受控,火場面積8萬英畝,530多幢建築物被焚毀,消防員正設立防火線,有一批撤離家園的居民暫住在Santa Cruz社區禮堂,近一星期,好多人擔心不知幾時可以回家,馬路上見到很多樹和電線杆倒塌。

南灣的SCU山火就達到25%受控,火場面積達36.5萬英畝。

