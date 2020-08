加州准許特殊學生或仍在學習英語學生返校上課（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州公共教育總監Tony Thurmond表示,加州的學校在天災以及疫情下,面對前所未有的挑戰,他保證州府會為受到山火影響的校區提供充足的撥款,另外,州府發出新的指引,允許所有校區為有特殊需要的學生提供親身授課。

加州公共衛生局發出新指引,准許有特殊需要的學生,包括有殘障問題,以及英語未夠流利的移民學生返回校園上課,不過必須以固定的小組形式上課,每個小組不能多過14個學生以及兩個教職員,組與組之間不能有互動,而就算校區所屬的縣仍然在州的監察名單,學校也可以提供小組親身授課。

有關的指引適用於公立和私立學校、非牟利機構、託兒服務以及青少年活動,按照州府之前發出的指引,學生和教職員都應該戴口罩以及勤洗手,州公立教育部表示,新的指引有助拉近學生的學習距離。

Thurmond說:「成立小組可以拉近學習差距,為所有校區提供機會,讓有殘障和特殊需要的學生返回校園,他們現在可以這樣做。」

目前加州97%的學校提供遙距教學,州府對公校老師發出問卷,查詢教師網上教學遇到的問題,以及成功的例子,州教育部會把老師的意見編寫進日後的網上教學指引。

Thurmond說:「我們發現架構和規律對於學生、家長和教師十分重要,教師也需要家長的參與和支持。」

有記者問到網上教學學生私隱的問題,州教育總監表示學校,不應強逼學生打開自己的視頻。

Thurmond說:「我們有跟校區講,尊重學生隱私的重要,當學生沒能打開視頻鏡頭時,校區永遠不能因此羞辱或懲罰學生。」

州教育總監指出,目前全州有40多個校區約3萬名學生受山火影響,他強調校區不會因為疏散的緣故,減少教學時間而失去州府撥款,教育部將盡量彈性處理,以及為受影響的校區提供應付天災的資源。

