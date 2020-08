Alameda縣周五准許戶外剪髮和修甲服務（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣確診個案達1.7萬幾宗,243人死亡,縣府計劃在本星期五進一步放寬戶外活動,另外又指本週開始為合資格新冠病者發1,250元紓困金。

縣府計劃在本星期五放寬室外泳池,室外提供個人護理服務,例如是剪頭髮和修甲等,酒莊可以開放室外試酒服務,另外,除了牙醫之外,任何需要顧客脫下口罩的服務都仍然禁止進行,紋身和穿環服務都禁止進行。

Alameda縣雖然仍在州府的監察名單,不過感染率穩定下來,測試數量都超出州府指標,現時每日做到3,100個測試,醫院有充足的PPE,因此縣府認為可以重開一些低風險的商業。

Alameda縣府又宣佈,本週開始為合資格新冠病者在隔離期間派發1,250元紓困金,並會優先給住在高感染率社區,例如南Hayward、東奧克蘭(屋崙)、西奧克蘭和Fruitvale區的居民申請。

縣參議會在8月初一致通過有關試行計劃,但申領者需要符合某些條件,包括沒有領取失業援助金或有薪病假,並且必須要由指定的診所轉介。

縣府表示會在這項目上開支最多1,000萬元,並會尋求聯邦和州府資助,估計受惠人數約7,500人。

詳情可以上縣府網站http://www.alamedasocialservices.org/查詢。

