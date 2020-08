元朗7.21事件 林卓廷等13人涉暴動罪被捕

【有線新聞】

香港民主黨立法會議員林卓廷及許智峯等16人被捕,其中在元朗7.21事件遇襲的林卓廷涉嫌參與暴動罪,他指事件荒謬,警方指有人形容當晚是「無差別襲擊」不是正確的描述。

林卓廷說:「我參與暴動?721暴動?真是荒謬。」

重案組和反黑組探員帶同手令,清晨6時許到林卓廷的住所,以暴動罪拘捕他,指他去年7月21日涉嫌在元朗西鐵站與約50名不知名人士參與非法集結。

翻查當晚片段,黑衣的林卓廷本身在站內大堂,有白衣人揮動竹枝,林卓廷與旁邊的人上樓梯到月台,有白衣人追打手持長傘的林卓廷,他再在車廂被白衣人用竹枝打了一下,該白衣人又用粗口罵他。林卓廷坐下,他嘴角流血,手臂亦有傷痕。

據了解,警方指林卓廷當日在元朗非法集結,有作出擾亂秩序的行為,涉恐嚇、挑釁及侮辱他人,例如林卓廷曾在Facebook直播表示「你們夠膽就不要走」。

連同林卓廷 ,共有13名26至48歲的本地男子涉暴動罪被捕,他們任職銀行副總裁、接聽員、廚師等,部分人有黑社會背景。

為何他們涉及暴動?警方指他們曾擲雜物、開消防喉射水等攻擊他人,實際破壞社會安寧,又指有傳媒的直播,令人誤會當晚有人「無差別襲擊」。

新界北刑事總部高級警司陳天柱說: 「為何說有人會誤以為是無差別襲擊?這是不正當描述,雙方聚集的人不斷將對峙升級,其實雙方勢均力敵、旗鼓相當。」

又多次提到其他事件,陳天柱說: 「你不記得7月13日、7月14日在沙田、上水。(與今次案件有何關係?)當日7.21港島區暴動,有數以千計暴徒,他們手持鐵通,為何你不問?(我們在問7.21元朗)我正問你為何不問這些問題,是否有人包庇、偏頗?(麻煩你回答問題)」

警方周三早上亦上門拘捕許智峯,指他企圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦、刑事毀壞,指他和林卓廷及另外兩人涉嫌去年7月6日於屯門警署外,未得到一名男子同意就刪除他電話內有示威者容貌的相片。

晚上,許智峯表示身體不適,被送到北區醫院接受治療。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。