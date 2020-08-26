元朗7.21事件 林卓廷等13人涉暴動罪被捕

【有線新聞】

香港民主黨立法會議員林卓廷及許智峯等16人被捕，其中在元朗7.21事件遇襲的林卓廷涉嫌參與暴動罪，他指事件荒謬，警方指有人形容當晚是「無差別襲擊」不是正確的描述。

林卓廷說：「我參與暴動？721暴動？真是荒謬。」

重案組和反黑組探員帶同手令，清晨6時許到林卓廷的住所，以暴動罪拘捕他，指他去年7月21日涉嫌在元朗西鐵站與約50名不知名人士參與非法集結。

翻查當晚片段，黑衣的林卓廷本身在站內大堂，有白衣人揮動竹枝，林卓廷與旁邊的人上樓梯到月台，有白衣人追打手持長傘的林卓廷，他再在車廂被白衣人用竹枝打了一下，該白衣人又用粗口罵他。林卓廷坐下，他嘴角流血，手臂亦有傷痕。

據了解，警方指林卓廷當日在元朗非法集結，有作出擾亂秩序的行為，涉恐嚇、挑釁及侮辱他人，例如林卓廷曾在Facebook直播表示「你們夠膽就不要走」。

連同林卓廷 ，共有13名26至48歲的本地男子涉暴動罪被捕，他們任職銀行副總裁、接聽員、廚師等，部分人有黑社會背景。

為何他們涉及暴動？警方指他們曾擲雜物、開消防喉射水等攻擊他人，實際破壞社會安寧，又指有傳媒的直播，令人誤會當晚有人「無差別襲擊」。

新界北刑事總部高級警司陳天柱說： 「為何說有人會誤以為是無差別襲擊？這是不正當描述，雙方聚集的人不斷將對峙升級，其實雙方勢均力敵、旗鼓相當。」

又多次提到其他事件，陳天柱說： 「你不記得7月13日、7月14日在沙田、上水。（與今次案件有何關係？）當日7.21港島區暴動，有數以千計暴徒，他們手持鐵通，為何你不問？（我們在問7.21元朗）我正問你為何不問這些問題，是否有人包庇、偏頗？（麻煩你回答問題）」

警方周三早上亦上門拘捕許智峯，指他企圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦、刑事毀壞，指他和林卓廷及另外兩人涉嫌去年7月6日於屯門警署外，未得到一名男子同意就刪除他電話內有示威者容貌的相片。

晚上，許智峯表示身體不適，被送到北區醫院接受治療。

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