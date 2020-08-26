威州警員槍傷非裔漢 家人尋求公義

【KTSF 張麗月報導】

威斯康辛州Kenosha市當地警察牽涉入一宗槍擊案，一名黑人男子在孩子面前中槍受傷，送院急救，現時情況穩定，這宗槍擊案又觸發全國示威和破壞，消息說，兩名警察正在行政休假。

全美又爆發示威，憤怒的示威者是不滿警察槍擊黑人男子Jacob Blake。

警方說，星期日晚在威州Kenosha市，警方接報到場調查一宗家庭暴力案，不久最少有一名警察向著黑人男子Blake背部開槍，示威者要求當局拘捕和檢控涉案的警察。

Blake是在孩子面前遭槍擊，令民眾的不滿情緒更高漲。

Blake未婚妻Laquisha Booker說：「警察向他開槍，孩子在背後尖叫，你們這樣無理對待這個人，他沒有武器，沒有找你麻煩，也沒有還擊。」

Kenosha專業警察協會表示，槍擊案的視頻放上社交媒體，並沒有反映全件事的實情，要求公眾在未知道真相之前，切勿妄下判斷。

Kenosha市長就保證一定會得到公義，有些人將要對他們的行為負責，真相將會大白。

傷者Blake的家人呼籲舉行非暴力示威。

Black的叔父Justin Blake說：「我們希望有公義，我們將會得到公義，也要求有公義，但我們將會這樣做，而又不分裂自己的社區。」

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