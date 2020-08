威州警員槍傷非裔漢 家人尋求公義

【KTSF 張麗月報導】

威斯康辛州Kenosha市當地警察牽涉入一宗槍擊案,一名黑人男子在孩子面前中槍受傷,送院急救,現時情況穩定,這宗槍擊案又觸發全國示威和破壞,消息說,兩名警察正在行政休假。

全美又爆發示威,憤怒的示威者是不滿警察槍擊黑人男子Jacob Blake。

警方說,星期日晚在威州Kenosha市,警方接報到場調查一宗家庭暴力案,不久最少有一名警察向著黑人男子Blake背部開槍,示威者要求當局拘捕和檢控涉案的警察。

Blake是在孩子面前遭槍擊,令民眾的不滿情緒更高漲。

Blake未婚妻Laquisha Booker說:「警察向他開槍,孩子在背後尖叫,你們這樣無理對待這個人,他沒有武器,沒有找你麻煩,也沒有還擊。」

Kenosha專業警察協會表示,槍擊案的視頻放上社交媒體,並沒有反映全件事的實情,要求公眾在未知道真相之前,切勿妄下判斷。

Kenosha市長就保證一定會得到公義,有些人將要對他們的行為負責,真相將會大白。

傷者Blake的家人呼籲舉行非暴力示威。

Black的叔父Justin Blake說:「我們希望有公義,我們將會得到公義,也要求有公義,但我們將會這樣做,而又不分裂自己的社區。」

