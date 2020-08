【有線新聞】

美國財政部制裁一名中國公民,指他非法走私鴉片類藥物到美國。

財政部指一名譯音姓張的中國男子涉嫌販運「芬太尼」到美國,制裁黑名單亦包括由他擔任董事的香港聯升科技集團有限公司。

華府將凍結他的資產,禁止美國人與這間公司交易。

國務卿蓬佩奧指,制裁行動是要阻止販毒組織從中國購買非法的化學品,呼籲北京當局加強規管化學工業原料,避免流入黑市。

華府官員指中國是芬太尼藥物的主要來源地,總統特朗普曾批評國家主席習近平未有履行承諾,阻止芬太尼流入美國。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。