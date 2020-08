【有線新聞】

中國解放軍在南海軍演之際,美軍戰機被指今早飛入南海範圍。

內地智庫「南海戰略態勢感知計畫」發布衛星圖片,指美軍一架RC-135S偵察機,周三上午8點左右經巴士海峽飛入南海範圍,朝西南方向飛行。之後掉頭,沿相同路線離開。

另外,解放軍周四會在東海一連四日使用武器訓練,連計在海南島東南部海域、渤海和黃海,解放軍本周分別在五個水域展開軍事訓練。

中國國防部早前公布,昨日一架美軍U-2高空偵察機擅闖北部戰區的實彈演習禁飛區,已提出嚴正交涉。

