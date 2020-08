【有線新聞】

美國宣佈,將24間協助中國政府在南海興建軍事島嶼的中國公司,列入貿易黑名單。

美國商務部發聲明指,中國自2013年在南海迅速興建人工島,在7處地帶興建了3,000多英畝的土地。當中包括部署防空和反艦導彈,軍事化具爭議的區域,危害美國盟友國家的主權。

被列入貿易黑名單的包括,中國交通建設的多間航道局等,它們出口、再出口或轉移受管制的項目時,必須獲得商務部的許可。

商務部長羅斯指,這些公司在中國挑釁建造人工島上,發揮了重要作用,必須為此負責。

