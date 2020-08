舊金山加大方程式可估計課堂有多少無症狀染疫學生（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

這個學年中,多數校區選擇網上教學的方式,但也有一些校區選擇親身教學,舊金山加大研發出一條方程式,來估計課堂中有多少學生會是無症狀的病例,讓學校能夠決定是否確實能夠讓學生安全的在學校上課。

隨著醫院開始進行和新冠肺炎無關的手術,醫院也先對這些病人做新冠病毒的檢測,根據全國25個地區的28間醫院提供的數據,在33,000名兒童當中,有250人帶有病毒,但沒有症狀,這是總數的0.65%,但是在不同地區,卻可以介於0%至2.2%。

一項研究發現,孩童無症狀的病例和社會一般人士的病例相似。

舊金山加大的研究人員分析數據之後,研發出一條方程式讓教育界人士使用,他們可以輸入所屬的州和縣市,學期開始日期和結束日期,還有課堂中的人數,便可以得到方程式,估計出帶病毒的學生人數。

打比方說,舊金山8月的頭兩個星期有1.1%的孩童感染病毒卻無症狀,按照方程式計算,課室中要是有11名學生的話,就有11%的可能有一人無症狀帶有病毒,要是課室中有33名學生,當中有一個人無症狀帶有病毒的機率就可達到30%。

研究指出,目前還沒有足夠資料推斷出無症狀孩童傳染病毒給其他孩童的機率,但是校方可以運用這資料來決定如何安全的在課堂授課。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。