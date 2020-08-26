傳舊金山兩大廈近百人染疫 業主官員澄清屬謠言（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

近日社交媒體上瘋傳，舊金山華埠蟲草城大廈以及新亞洲大酒樓對開的公屋平園裡，爆發大規模感染，分別最少有40人確診，兩座大廈的業主及市府官員周二出來闢謠，強調消息純屬虛構，絕無此事。

近日微信圈裡有人瘋傳指，華埠有過百人感染新冠病毒，並點名指明Clay街夾Stockton街蟲草城大廈樓上的散房單位有45人感染，另外又謠傳位於Pacific街新亞洲大酒樓對面的公屋平園有50多人確診，不過這全部是謠言。

舊金山華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）是蟲草城大廈的業主，他表示，蟲草城樓上並沒有散房單位，作為業主，亦未收到大廈裡有任何人確診的消息。

李兆祥說：「從來沒有收到消息，這是謠傳，其實蟲草城上面是護兒的辦公室，並沒有散房單位，所以大家要幫幫忙，是有這個問題就說出來，沒有的就不要謠傳，令大家誤解，很多客人都不想來。」

華埠多座平園是由華協中心負責管理，行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，消息在微信傳開後，很多平園住客都相當緊張，他們立即致電物業管理處查詢，華協亦第一時間聯絡市府求證，證實平園及華埠都沒有傳聞中的大規模感染。

楊重賢說：「大家不要恐慌，不要相信來自社交媒體的謠言，來自社交媒體的不代表一定是真實的，當我們知道傳聞後，立即向市府求證，在這件事上只是謠言。」

根據今日的最新數據，華埠的確診個案是43宗，與上星期一樣，至於爆發大規模感染Clay街一座散房大廈，確診個案仍然是10宗，暫時未有增加。

市參事佩斯金立法助理甄錦浩（Calvin Yan）說：「一時上網見到這個謠言，聽到後，尋找官方的資料比較好，我們雖然要警惕疫情的狀況，不過都不想製造恐慌，大家仍然都可以外出買菜，不過還是那句，記得戴口罩，勤於清潔。」

衛生局回覆本台查詢時指，一直都很重視華埠散房戶的情況，到周二為止，並沒有發現華埠出現任何大規模感染的跡象，局方會一直留意最新的情況，市民可上到data.sfgov.org查詢疫情的資訊。

舊金山周二新增45宗確診，累計8,981宗，死亡人數是77人。

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