傳舊金山兩大廈近百人染疫 業主官員澄清屬謠言（視頻）

近日社交媒體上瘋傳,舊金山華埠蟲草城大廈以及新亞洲大酒樓對開的公屋平園裡,爆發大規模感染,分別最少有40人確診,兩座大廈的業主及市府官員周二出來闢謠,強調消息純屬虛構,絕無此事。

近日微信圈裡有人瘋傳指,華埠有過百人感染新冠病毒,並點名指明Clay街夾Stockton街蟲草城大廈樓上的散房單位有45人感染,另外又謠傳位於Pacific街新亞洲大酒樓對面的公屋平園有50多人確診,不過這全部是謠言。

舊金山華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)是蟲草城大廈的業主,他表示,蟲草城樓上並沒有散房單位,作為業主,亦未收到大廈裡有任何人確診的消息。

李兆祥說:「從來沒有收到消息,這是謠傳,其實蟲草城上面是護兒的辦公室,並沒有散房單位,所以大家要幫幫忙,是有這個問題就說出來,沒有的就不要謠傳,令大家誤解,很多客人都不想來。」

華埠多座平園是由華協中心負責管理,行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)表示,消息在微信傳開後,很多平園住客都相當緊張,他們立即致電物業管理處查詢,華協亦第一時間聯絡市府求證,證實平園及華埠都沒有傳聞中的大規模感染。

楊重賢說:「大家不要恐慌,不要相信來自社交媒體的謠言,來自社交媒體的不代表一定是真實的,當我們知道傳聞後,立即向市府求證,在這件事上只是謠言。」

根據今日的最新數據,華埠的確診個案是43宗,與上星期一樣,至於爆發大規模感染Clay街一座散房大廈,確診個案仍然是10宗,暫時未有增加。

市參事佩斯金立法助理甄錦浩(Calvin Yan)說:「一時上網見到這個謠言,聽到後,尋找官方的資料比較好,我們雖然要警惕疫情的狀況,不過都不想製造恐慌,大家仍然都可以外出買菜,不過還是那句,記得戴口罩,勤於清潔。」

衛生局回覆本台查詢時指,一直都很重視華埠散房戶的情況,到周二為止,並沒有發現華埠出現任何大規模感染的跡象,局方會一直留意最新的情況,市民可上到data.sfgov.org查詢疫情的資訊。

舊金山周二新增45宗確診,累計8,981宗,死亡人數是77人。

