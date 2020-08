Squaw Valley滑雪場名字帶貶意將改名

【KTSF 馮政浩報導】

加州廣受歡迎的Squaw Valley滑雪場將會改名,因為「Squaw」一詞對美洲原住民女性有貶義,場方立即開始尋找新名字,預計明年公佈結果。

該滑雪場成立於1949年,是1960年冬季奧運會的場地,Squaw Valley這個名字是170年前一批定居者到達Sierra Nevada山脈時,看到只有美洲原住民婦女在草地上工作,於是以此命名太浩湖(Lake Tahoe)附近這片土地。

Squaw在印第安土語原指婦女,後來被視為冒犯原住民婦女。

Squaw Valley Alpine Meadows滑雪場總裁Ron Cohen說:「要改名的原因是有大量的證據顯示,「Squaw」是一個冒犯、貶義,失掉人性去形容原住民婦女的字眼,因此我們要改名,令我們的名不再有種族侮辱意義。」

過去加州的原住民社區曾經幾次要求滑雪場改名,而現在因為「黑人生命寶貴」運動衝擊全國,滑雪場也跟隨其他公司與機構把有種族主義意味的名字更改。

