舊金山市長宣布永久關閉司法大樓四號縣監獄

舊金山市長布里德宣佈,從下星期六起,永久關閉位於市府司法大樓的四號縣監獄,指出該監獄的衛生環境惡劣,而且建築架構不安全。

舊金山四號縣監獄位於850號Bryant街司法大樓7樓,獄中目前有77名囚犯,將會轉送到其他縣監獄,該監獄的獄警都會調派到其他縣監獄。

布里德指出,四號縣監獄不但沒有進行地震加固工程,而且設備耗損,經常有污水渠道堵塞問題,衛生情況惡劣,任何人不適合被囚禁在該處,或者要在那裡工作。

布里德說:「該監獄根本不適合任何人住,很不人道,監獄非常污穢和骯髒,就算是我的頭號敵人,我都不想他住在那,是時候要關閉。」

舊金山縣警局局長都同意必須關閉該監獄。

縣警局局長Paul Miyamoto說:「那個監獄再無功用,而且防震架構不安全,不但令囚犯處於危險,同時影響到我們的職員、警員、外判工人,進入探訪的社區人士的人身安全。」

他又表示,會同市府地檢官和公辯律師合作改革司法系統,即使在疫情過後,繼續致力減低囚禁人口。

關閉四號監獄是布里德早前提出削減警隊開支去投放在非洲裔社區財政方案的其中一環。

