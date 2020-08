舊金山華埠安裝空氣質素監測器（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了長期監察舊金山華埠的空氣質素,華協中心及非牟利環保組織撥款在花園角附近安裝區內第一個空氣質素監測器,讓市民可以在網上實時知道華埠的空氣污染指數。

非牟利環保機構Brightline的負責人,周二在華埠花園角附近華人權益促進會所在的大廈外牆上,裝上區內首個空氣質素監測器。

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)說:「尤其是在華埠,我們這裡有很多散房家庭,到底這裡的空氣污染對他們的身體長遠或者健康有沒有影響,所以就有興趣安裝這空氣測量器,這裡是第一個,亦都會有第二個地方多放一個。」

環保組織Brightline去年年初被州府選中,在市內3個社區,分別是田德隆區、Market街以南及Market中部安裝空氣質素監測器,來長遠監測3個社區的空氣情況。

鑑於華埠人口密集,長者亦比較多,因此華協中心認為,有必要在華埠安裝這個監測器,他們於是與Brightline合作,共同資助在華埠安裝兩個監測器,最少維持兩年,收集到的數據會交給科學家作詳細研究。

Brightline行政主任安弘(Eddie Anh)說:「不只是量度山火的影響,可以是交通擠塞,柴油發電機的影響,這在金融區很常見,因為這裡有很多高而密集的大廈,儀器亦會監測工程的影響,這種數據我們亦很有興趣。」

此外,Brightline亦與社區青年中心合作,透過青少年對數據的認識及理解,接觸華埠家庭及散房戶,教育他們空氣污染的嚴重性。

溫靜婷說:「我們有一些青少年,就會去到散房家庭教育他們空氣污染對他們的身體健康有多大影響,或者空氣的品質,或者教他們認識,原來有些指數可以告訴我們,其實是對我們健康有影響,我們是要注意的。」

溫靜婷表示,這些環保知識對青少年來說都是新事物,希望從中培養他們對於將來社區的環保政策或者其他議題,都能加入自己的意見。

Brightline表示,第二個監測器的安裝位置仍然未定,至於華埠實時的空氣污染指數,可上到這個網站查詢。

