蓬佩奧在共和黨全國代表大會批評中國北韓等國（視頻）

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共和黨全國代表大會第二天的主題是《機會之地》，主講嘉賓除了特朗普總統之外，還包括第一夫人梅蘭妮亞，以及特朗普的兩名子女，人在以色列的國務卿蓬佩奧特別錄製影像，替特朗普未來4年背書。

共和黨全國代表大會周二第二晚在白宮玫瑰花園舉行，雖然是預錄，但特別安排特朗普在黃金時段東岸10點鐘出現，特朗普主持5位移民入籍宣示，他讚賞這5人遵循移民程序成為美國公民。

特朗普說：「你們遵守規則，遵守法律，了解歷史，擁護我們的價值觀，並證明自己是最正直的男人和女人，這不是那麼容易，你們經歷了很多，我們感謝您今天與我們在一起。」

周二晚最受矚目的就是國務卿蓬佩奧的演講，是在耶路薩冷預錄的他說，特朗普總統為了把美國人擺第一位，言出必行，雖然不受每個外國領導人歡迎，他還推崇特朗普在世界每個角落，都有大膽遠見的外交政策，他點名批評中國、北韓、伊朗等國家。

蓬佩奧說：「中國拉開了中共掠奪性侵略的帷幕，總統要求中國對掩蓋中國病毒負責，在美國乃至世界範圍內造成死亡和經濟破壞，正義尚未申張 決不休息。」

很少在鏡頭前露面的第一夫人梅蘭妮亞在演講中，也提到新冠病毒對美國人的影響。

說：「我對所有失去親人的人表示最深切的同情，我為患病及受苦的人祈禱，我知道人們可能會感到焦慮，有些人會感到無助，我想讓你知道你並不孤單，在所有人都可以接受有效治療或疫苗之前，特朗普政府不會停止戰鬥。」

特朗普的兒子Eric Trump、女兒Tiffant Trump周二晚也發表演說，Eric Trump抨擊拜登是職業政客，在華府這麼多年一事無成。

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