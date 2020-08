蓬佩奧在共和黨全國代表大會批評中國北韓等國（視頻）

【KTSF】

共和黨全國代表大會第二天的主題是《機會之地》,主講嘉賓除了特朗普總統之外,還包括第一夫人梅蘭妮亞,以及特朗普的兩名子女,人在以色列的國務卿蓬佩奧特別錄製影像,替特朗普未來4年背書。

共和黨全國代表大會周二第二晚在白宮玫瑰花園舉行,雖然是預錄,但特別安排特朗普在黃金時段東岸10點鐘出現,特朗普主持5位移民入籍宣示,他讚賞這5人遵循移民程序成為美國公民。

特朗普說:「你們遵守規則,遵守法律,了解歷史,擁護我們的價值觀,並證明自己是最正直的男人和女人,這不是那麼容易,你們經歷了很多,我們感謝您今天與我們在一起。」

周二晚最受矚目的就是國務卿蓬佩奧的演講,是在耶路薩冷預錄的他說,特朗普總統為了把美國人擺第一位,言出必行,雖然不受每個外國領導人歡迎,他還推崇特朗普在世界每個角落,都有大膽遠見的外交政策,他點名批評中國、北韓、伊朗等國家。

蓬佩奧說:「中國拉開了中共掠奪性侵略的帷幕,總統要求中國對掩蓋中國病毒負責,在美國乃至世界範圍內造成死亡和經濟破壞,正義尚未申張 決不休息。」

很少在鏡頭前露面的第一夫人梅蘭妮亞在演講中,也提到新冠病毒對美國人的影響。

說:「我對所有失去親人的人表示最深切的同情,我為患病及受苦的人祈禱,我知道人們可能會感到焦慮,有些人會感到無助,我想讓你知道你並不孤單,在所有人都可以接受有效治療或疫苗之前,特朗普政府不會停止戰鬥。」

特朗普的兒子Eric Trump、女兒Tiffant Trump周二晚也發表演說,Eric Trump抨擊拜登是職業政客,在華府這麼多年一事無成。

