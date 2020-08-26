奧克蘭華埠賊人強搶華裔婦人金手鍊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠周二下午發生街頭搶劫案，一個賊人搶走一名華裔女人的金手鍊，賊人仍然在逃。

案發地點是Franklin街夾8街一間麵包店的門口，但不是周一發生劫案的麵包店，匪徒是另一個人。

消息來源透露，下午1點左右，賊人搶劫站在麵包店門口一名50多歲的華裔女人，從後面搶走她的金手鐲，價值3千元左右。

消息來源表示，匪徒20歲左右身材瘦削，經常每天早上11點左右就在奧克蘭華埠出沒，匪徒周二穿深藍色連帽衣，戴著黑色面罩，穿牛仔褲，紅白相間的Michael Jordon球鞋。

女事主有報警，而警方也展開調查，奧克蘭警方回應本台查詢時表示，知道有這宗罪案發生，又說華埠人流多，又有許多長者出入，成為匪徒下手的目標。

警方表示，華埠日夜都有很盡忠的巡邏警員駐守，不過市民遇到罪案必須報警，警方才可以掌握有力證據指證疑犯，甚至可以要求發出禁制令，防止罪犯獲釋之後再次犯案。

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