奧克蘭華埠賊人強搶華裔婦人金手鍊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠周二下午發生街頭搶劫案,一個賊人搶走一名華裔女人的金手鍊,賊人仍然在逃。

案發地點是Franklin街夾8街一間麵包店的門口,但不是周一發生劫案的麵包店,匪徒是另一個人。

消息來源透露,下午1點左右,賊人搶劫站在麵包店門口一名50多歲的華裔女人,從後面搶走她的金手鐲,價值3千元左右。

消息來源表示,匪徒20歲左右身材瘦削,經常每天早上11點左右就在奧克蘭華埠出沒,匪徒周二穿深藍色連帽衣,戴著黑色面罩,穿牛仔褲,紅白相間的Michael Jordon球鞋。

女事主有報警,而警方也展開調查,奧克蘭警方回應本台查詢時表示,知道有這宗罪案發生,又說華埠人流多,又有許多長者出入,成為匪徒下手的目標。

警方表示,華埠日夜都有很盡忠的巡邏警員駐守,不過市民遇到罪案必須報警,警方才可以掌握有力證據指證疑犯,甚至可以要求發出禁制令,防止罪犯獲釋之後再次犯案。

