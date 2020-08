奧克蘭華埠麵包店發生搶劫案 華裔婆婆被搶現金

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠一間麵包店發生搶劫案,賊人進入店內搶走一個華裔婆婆手中的現金,過程被閉路電視拍攝下來,本台訪問了麵包店的老闆。

案發地點是位於奧克蘭華埠Franklin街夾8街的麵包店,老闆傅宏基表示,周一下午一點左右,一個非洲裔男子進入店內。

傅宏基說:「婆婆在買東西,他看到婆婆,一手把錢搶走就逃跑,搶了20元,我們追出去想喝止他。」

傅宏基說,這個人早上到過店裡。

傅宏基說:「其實這個人一早來過向我要錢,我們說沒有,不想習慣人家問要錢,我們就給錢,我覺得這個人有少許不正常,因為現在的人,搶劫的人都戴著口罩,蒙面戴帽,但他什麼都沒有,什麼也沒有準備,所以我認為是個別事件。」

被搶的婆婆沒有受傷,而賊人的動作很快,婆婆來不及反應。

傅宏基說:「太快,她說不知道發生什麼事,以為有人跟她開玩笑,她並沒有害怕,剛巧對面有警車,我叫她報案,她說不用了,其實我勸籲市民,不論多少錢都應該報案,讓警察知道有事情發生。」

案發之後,反而是警方主動打電話到麵包店,然後來到現場調查。

本台向警方查詢有關案件的資料,暫時沒有回覆。

這間餅店在奧克蘭華埠有30多年歷史,傅宏基一直在這裡工作,他對華埠治安有什麼看法呢?

傅宏基說:「多了警察巡邏,有時警察晚上把車停在這裡,閃著燈,不會這麼恐懼,只不過大家心裡恐懼,其實我們做了這麼久,並不害怕。」

傅宏基將閉路電視片段以及賊人的模樣,上載到奧克蘭華埠商戶的微信群,呼籲大家提高警惕。

