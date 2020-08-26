奧克蘭華埠麵包店發生搶劫案 華裔婆婆被搶現金

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠一間麵包店發生搶劫案，賊人進入店內搶走一個華裔婆婆手中的現金，過程被閉路電視拍攝下來，本台訪問了麵包店的老闆。

案發地點是位於奧克蘭華埠Franklin街夾8街的麵包店，老闆傅宏基表示，周一下午一點左右，一個非洲裔男子進入店內。

傅宏基說：「婆婆在買東西，他看到婆婆，一手把錢搶走就逃跑，搶了20元，我們追出去想喝止他。」

傅宏基說，這個人早上到過店裡。

傅宏基說：「其實這個人一早來過向我要錢，我們說沒有，不想習慣人家問要錢，我們就給錢，我覺得這個人有少許不正常，因為現在的人，搶劫的人都戴著口罩，蒙面戴帽，但他什麼都沒有，什麼也沒有準備，所以我認為是個別事件。」

被搶的婆婆沒有受傷，而賊人的動作很快，婆婆來不及反應。

傅宏基說：「太快，她說不知道發生什麼事，以為有人跟她開玩笑，她並沒有害怕，剛巧對面有警車，我叫她報案，她說不用了，其實我勸籲市民，不論多少錢都應該報案，讓警察知道有事情發生。」

案發之後，反而是警方主動打電話到麵包店，然後來到現場調查。

本台向警方查詢有關案件的資料，暫時沒有回覆。

這間餅店在奧克蘭華埠有30多年歷史，傅宏基一直在這裡工作，他對華埠治安有什麼看法呢？

傅宏基說：「多了警察巡邏，有時警察晚上把車停在這裡，閃著燈，不會這麼恐懼，只不過大家心裡恐懼，其實我們做了這麼久，並不害怕。」

傅宏基將閉路電視片段以及賊人的模樣，上載到奧克蘭華埠商戶的微信群，呼籲大家提高警惕。

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