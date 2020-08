威州警員槍傷非裔 NBA球員周三缺席賽事抗議

【KTSF 江良慧報導】

威斯康辛州Kenosha黑人被警察槍傷後,高居整個聯盟首位的密爾沃基公鹿,周三以抗議社會不公義為理由,缺席和奧蘭多魔術原定進行的首輪季後賽第五場比賽。

周三原定舉行三場比賽,第一場是公鹿對魔術,比賽原定西岸時間下午1時舉行,不過賽前只有魔術的球員出現在球場內熱身,而公鹿的球員就一直留在更衣室。

到原定比賽開始前的幾分鐘,魔術的球員也離開球場,返回更衣室。

而在稍後,另外兩場比賽的四支隊伍,分別是火箭、雷霆、湖人和拓荒者都表示,會跟隨公鹿和魔術的做法,周三不會比賽。

多名周三沒有賽事的球員都在社交網上表示,支持杯葛比賽的做法,NBA也在稍後公佈,周三所有比賽延期,改期再比賽,不過就沒有透露日期,也不知道周四的幾場比賽會否受影響。

目前只知道聯盟和球員工會都同意改期作賽,而球員周三晚也會開會商討下一步怎樣做。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。