【KTSF】

舊金山Muni輕鐵線重開3日之後又要再停駛,改由Muni巴士代替行駛,原因是有職員確診新型肺炎,以及電纜發生故障。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說:「多謝你的耐心,很抱歉未能為舊金山居民提供最佳服務。」

舊金山交通局表示,由於周一有一名在交通管理中心的職員確診新型肺炎,另外過去幾日輕鐵系統的電纜因故障需要搶修,因此Muni輕鐵將要暫停服務,全部線路改由巴士代替,當局又指至今有大約54名職員確診。

